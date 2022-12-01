雲林縣王姓男子上個月25日被誤認潑漆名車，遭6名惡煞持利器砍殺，其妻哭訴丈夫四肢幾乎被砍爛，引發各界關注，雲林地檢署向雲林地方法院聲押其中動手的3名嫌犯，地方法院裁定交保，檢方不服提抗告，30日台南高分院撤銷原裁定，發回雲林地方法院更裁，1日地方法院重裁後3嫌均收押禁見。

雲林地檢署表示，檢察官偵訊6名嫌犯後，諭令3人分別以20萬至60萬元具保；向法院聲押另3人，法官裁定3人具保。雲林地檢署認為，檢察官對動手3人聲請羈押，法官竟然無視被害人傷勢及案件情節重大，且嚴重破壞社會治安，給3人分別以5萬元、5萬元、10萬元具保，對此裁定極不認同，因此提出抗告。

雲林地方法院1日表示，因案件尚在偵查中，基於偵查不公開原則下，僅就社會大眾關心，且為法官決定是否羈押的重要部分說明。日前本院針對3名被告聲請羈押，經訊問後分別以10萬、5萬、5萬元交保，經檢察官向台灣高等法院台南分院提起抗告，於11月30日撤銷發回，本院立即於發回後翌日開庭，針對案件是否具有羈押的原因及必要性訊問3名被告。

法官訊問後，認為3名被告對於共犯及是否尚有其他幕後要角指使，仍有諸多疑點須要釐清，固然3名被告對於犯罪行為沒有否認，但從檢方據以聲請羈押及提起抗告所附的卷證，已經足以讓法院認為要動用羈押的手段才能避免本案3名被告去與其他證人或共犯串證，並確保檢察官後續的偵查作為。

地方法院指出，關於被害人傷勢部分，檢察官日前於羈押聲請時，是以《刑法第277條傷害罪》及《刑法第150條聚眾鬥毆下手實施強暴》聲請羈押，但日前抗告所提及的法條已經有所更改，法官訊問後認為檢察官所主張《刑法第278條》的重傷害罪有達到門檻，同時檢察官也提出被害人就診醫院的病危通知，有新的證據足以使法官重新做出不同決定。