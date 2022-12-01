東華大學教授施正鋒原是綠營學者，因看不慣蔡政府亂象而挺身反綠。他昨(11月30日)突在臉書發文宣布，「把參與原住民族自治區的文件打包，不再從事相關的研究」，原來總統蔡英文取得大位前曾問為何過不了關，他回答主要是朝小野大，但民進黨選上後儘管全面執政，卻是食言而肥。施正鋒今(1日)又痛批黨內已無諤諤之士，NCC為虎作倀，福壽螺當道、蛇鼠一窩，默許就是懦弱的幫兇，一些人忽然良心發現，委實太可笑。

施正鋒今撰文提到，民進黨在野，他還是保持距離，直到蘇貞昌接黨魁，因為先前參與《原住民族基本法》推動，所以應允充數智庫族群組召集人，又加入憲政組。等到蔡英文在太陽花運動後班師回朝，他意興闌珊，故人林萬億遊說水流不斷，勉強答應重作馮婦，整合原住民及客家政策。在2015年8月1日原住民族日前夕，小英找他討論相關課題的困境，終於敲定原民九大政見。

蔡英文黃袍加身，打算在原民日表達歉意，派人徵詢意見，要他提供三加一具體政策作為，大膽建言自治、土地、及國家公園歸還。結果是大量灌水、改頭換面為八項承諾，食言而肥、心生厭惡。此外，刻意排除原民歷史正義的立法，公然掩護殖民者對原民土地的掠奪，無疑就地合法。終究，倉促推出與《原基法》抵觸的《原民土地劃設辦法》，引發原民紮營凱道抗議迄今。

「全面執政卻是民選皇帝！」施正鋒直言，黨籍立委淪為莎士比亞筆下困於地下室的蟾蜍。蔡英文連任遭到賴清德的挑戰，初選費盡心機，令人搖頭；等到今年縣市長選舉沒收提名，黨內已無諤諤之士，辯稱民主程序背書，卻忘了共產黨的民主集中也有投票程序，差別在於是否起立鼓掌通過。至若指鹿為馬強制脫鉤公投與大選，卻又強詞奪理複決與創制的公投不同而可以合併，瞠目結舌。

施正鋒痛批，最令人無法忍受的是NCC為虎作倀、將中天移出52台，罔顧眾人追求民主的初衷就是要爭取言論自由。這幾年來，與其說蔡英文政府是掛羊頭賣狗肉，倒不如說福壽螺當道，綠朝新貴雞犬升天、漂綠份子蛇鼠一窩，中生代唯唯諾諾、機要世代等著接班、太陽花甘為扈從，政二代儼然世襲。總之，默許就是懦弱的幫兇，一些人忽然良心發現，委實太可笑。