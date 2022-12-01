2023年農曆春節轉眼將至，年菜早鳥預購商機大爆發。富邦媒（8454）旗下momo購物網11月年菜預購銷售較去年同期成長200％。

今年富邦媒除攜手漢來、台北喜來登、君悅、涵碧樓等五星飯店加持推出名菜，也有米其林星級的老饕料理如富錦樹台菜香檳、添好運等。此外，更少不了台灣人最愛的中式經典款老協珍、呷七碗、上海鄉村等老字號名店美味。

為讓消費者提前卡位搶好菜、享優惠，momo即日起至12月13日祭出《名店年菜賞》活動助陣買氣，全館集結百大人氣品牌、超過750款圍爐必搶的年菜組合最低下殺3折起，再加碼集氣分享抽大成滴雞精禮盒、200元7-ELEVEN超商禮券、2,000元郵政禮券等豪禮。

外送外帶美食風潮當道，一鍵下單免等候、快速覆熱即可優雅備妥滿漢全席的「宅配年菜」晉升熱銷趨勢。momo據站上銷售觀察，在市場上兼具知名度與討論度的「五星級飯店」及「知名美食品牌」年菜最受消費者青睞，菜餚賣相不僅道道華麗精緻，風味更是樣樣經典且豐富多樣。

人氣推薦如momo獨家五星級「漢來飯店」玉兔迎春五道年菜組、「台北喜來登」養生山藥全雞湯年菜禮盒、「君悅臻選」鑫年黃金滿堂團圓年菜、「涵碧生活」豪華年菜3件組等；另有米其林推薦好菜「富錦樹」特上星級佛跳牆、「TimHoWan 添好運」米其林年菜好運組。

「漢來飯店」玉兔迎春五道年菜組即日起至12月4日活動價3,588元。「台北喜來登」養生山藥全雞湯年菜禮盒活動價1,150元。「君悅臻選」鑫年黃金滿堂團圓年菜即日起至12月4日活動價5,799元。「涵碧生活」豪華年菜3件組活動價3,980元。「富錦樹」特上星級佛跳牆活動價1,838元，「TimHoWan 添好運」米其林年菜好運組活動價2888元。

「老字號名店」推出的台味手路菜組合亦為熱賣亮點，憑藉著紮實用料與穩定的品質深受眾多台菜老饕喜愛，尤其團圓必備的Q萌造型甕話題最熱，像是飄香80年名店「老協珍」LINE FRIENDS熬雞湯（新年兔兔款）、「老協珍監製」海味街富貴年菜8件組，嚴選上等智利鮑魚封存山珍海味。國宴級名菜「上海鄉村」海派五品年菜，內含超大波士頓龍蝦，momo獨家買就送招牌甜點桂花糖藕與紅包禮盒；還有最強經典功夫菜「呷七碗」全福團圓年菜7件組等，均為除夕圍爐必備的大器首選。

「老協珍」LINE FRIENDS熬雞湯（新年兔兔款）活動價1,088元。「老協珍監製」海味街富貴年菜8件組活動價4,980元。「上海鄉村」海派五品年菜活動價4,420元。「呷七碗」全福團圓年菜7件組活動價3,380元。

為進一步搶攻年菜大戰商機，momo即日起至12月13日祭出《名店年菜賞》霸氣迎戰，嚴選百大知名美食品牌、超過750款豐富佳餚年菜組合早鳥優惠3折起，前往指定活動頁面點擊「點我集氣」按鈕，並分享活動資訊給好友，再加碼抽大成滴雞精禮盒（限額5名）、200元7-11超商禮券（限額50名）、2,000元郵政禮券（限額2名）等。