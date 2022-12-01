為期4天的台灣醫療科技展今年於12月1日至4日在南港展覽館熱鬧登場，國泰綜合醫院展出「肺腫瘤冷凍微針消融治療」、「精準醫療：冠心病風險基因檢測」、「ICD AI臨床輔助系統」、「專業研發：有種美面膜」等主題特色，結合霖園集團國泰人壽及國泰健康管理分別展出「導入AI系統優化理賠X光判讀作業」、「國泰i健康APP、國泰寶寶APP」，現場還有多項透過智慧數位科技促進民眾健康的運用，內容豐富吸睛。

隨著民眾對低劑量電腦斷層用於肺癌早期篩檢的觀念普及，加上國民健康署今年7月起推動肺癌早期偵測計畫，提供高風險族群免費低劑量電腦斷層檢查，有越來越多的民眾得以早期發現接受治療。不過，仍有一群病人苦於肺腫瘤反覆發作卻無法再以手術切除更多肺葉進行治療。受惠醫療科技進步，目前冷凍微針消融術提供高齡、心肺功能不佳無法負荷手術及多發性肺腫瘤患者一種治療新選擇。

國泰綜合醫院胸腔外科主任顏銘宏指出，冷凍微針是一種微侵入的癌症治療方式，藉由影像系統導引，將灌入氬氣且直徑1.47mm的超細微針插入腫瘤組織中，微針在極短時間內形成攝氏零下40度的冰球包覆腫瘤，利用超低溫破壞腫瘤組織，精準消滅癌細胞，加上一般只需局部麻醉，傷口極小，輔以團隊整合性照護流程，提升手術安全及減少術後併發症。國泰綜合醫院自2016年起執行冷凍微針消融術以來，已累積眾多成功消融治療案例，肺腫瘤冷凍微針消融術之團隊照護更榮獲生策會SNQ國家品質標章肯定。

近年來精準醫療概念夯，國泰綜合醫院推出「冠心病風險基因檢測」，只要抽血5c.c.，就能預估未來罹患冠心病風險的機率，適用患糖尿病或有心血管疾病家族史高危險群檢測。國泰綜合醫院一般醫學科主任張釗監表示，研究指出父母雙親都有心臟病，孩子罹患心臟病的風險高出一般人82％，而心血管疾病又是糖尿病患者最重要的併發症及造成死亡的主因，透過該項基因檢測有助了解疾病風險，以利提早因應預防，超前部署更精準管理健康，為美好的退休生活預做準備。

此外，台灣每年面膜的使用量高達1.2億片，為因應國人面膜使用需求，由國泰綜合醫院皮膚科醫師攜手藥學博士從民眾日常保養著重保濕需求出發，費時多年共同研發，選擇以蘆薈萃取物(保濕)、三色堇萃取物(鎖水)等天然修復成分精心調配，打造適合國人膚質的面膜也同步展出。

不僅國泰綜合醫院以特色主題參展，本次霖園集團國泰人壽及國泰健康管理亦以創新、數位智慧服務參展。國泰健康管理旗下擁有健康檢查中心及產後護理之家，其中國泰健檢中心打造「病檢分離」舒適安心的受檢環境，結合醫師、健管師、營養師專業團隊提供客製化健檢服務。

國泰表示，疫情期間，更整合集團科技能量，推出國泰i健康APP，提供線上預約、檢前通知、檢查過程進度提醒及健檢報告線上看，讓客戶一手掌握歷年健康趨勢。另外國泰產後護理之家，10年來累積守護萬名爸媽，以24小時全護理師照護規格，醫學中心醫師定期巡診，秉持「專業貼心，始終如一」成為爸媽堅強育兒後盾。

近年來也導入數位科技工具國泰寶寶APP，從孕期衛教、產後諮詢，延伸到寶寶視訊及成長數據，另新增孕期媽媽產檢資訊，讓爸媽同時掌握孩子重要成長階段。