台灣高鐵近年推動新車採購計畫，但由於日方開出比現行車輛高出2.5倍的一組50億元天價，使得購車案兩度流標。專家表示，台日若真的友好，日本不應該漫天要價。台灣高鐵則表示已啟動第3次招標作業，後續綜合評估考量後，將完成採購作業程序。

台灣高鐵號稱日歐混血，其實以日本系統為主。輔仁大學日文系所特聘教授何思慎表示，台灣高鐵要買新車，此事已傳了2、3年，雖說確實是沿用日規最方便，但日方報價超過市場行情，不要說跟最便宜的中國大陸製造比，連歐洲高鐵都沒日系貴。「日方要去推銷自己的高鐵，這我們理解；但台日若真的友好，日本不能漫天要價，對台灣『養、套、殺』吧？」

有人認為，此次日方是看台灣剛辦完選舉，唯恐蔡政府不穩了，所以要趕快來收尾。何思慎說，不管藍綠，沒有人能看淡台日關係，也不必把台日關係完全寄望在民進黨甚至蔡英文總統個人身上：「台日關係應該建立在台灣和日本文化、經濟，乃至於整個印太地區的共同利益這個認知上，更何況兩國老百姓長期建立起友情！」他認為不應該是好像蔡總統任期快到了，或是現在民進黨2024年大選似乎沒那麼靠譜了，就急於在蔡英文任期內搞定，這對台灣高鐵或是常利用高鐵系統的台灣人來講，都不公平，畢竟成本最後還是轉嫁給台灣乘客。日系高鐵當然有其利基，日本若能開一個較合理的價格，台灣高鐵基於系統整合的考量，也就有可能成交。

也有人把日本逼台灣買高鐵，跟美國波音逼華航買飛機相較，何思慎說，他覺得不能類比，雖然台灣對美國、對日本都很重視，但兩國畢竟在國際政治上不是同一個量級。國安層面，無可否認台灣需要美國幫忙，何況波音公司也是美國重要的軍火商；相較之下日本川崎重工、三菱重工、日立重工，雖然技術很好，但是與我國沒有軍事層面的交集，日本也很難仿效美國，用政治壓力去逼迫台灣高鐵接受一個不符合國際行情的價格。

台灣高鐵表示，2019年起規劃新列車採購，然兩次招標皆因廠商報價與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範而廢標，故該公司著手研議包含洽第三人採購可行性等可能解決方案。今年3月啟動第3次招標，以邀標方式，同時邀請多家廠商參與投標，後續綜合評估考量後，將完成採購作業程序。