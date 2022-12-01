2022「山谷燈光節」點燈活動，今晚7時15分在梨山賓館前閃亮登場！（陳世宗攝）

2022「山谷燈光節」點燈活動，今晚7時15分在梨山賓館前閃亮登場！（陳世宗攝）

2022「山谷燈光節」點燈活動，今晚7時15分在梨山賓館前閃亮登場！（陳世宗攝）

2022「山谷燈光節」點燈活動，今晚7時15分在梨山賓館前閃亮登場！（陳世宗攝）

全國最高聖誕樹今晚點亮驚艷山谷 金馬女配林詹珍妹幽默風趣引高潮

2022「山谷燈光節」點燈活動，今晚7時15分在梨山賓館前閃亮登場！在交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、金馬獎最佳女配角獎、梨山在地環山部落之光林詹珍妹女士等人按燈啟動下，兩盞高達28公尺大雪松聖誕樹瞬間點亮驚艷全場；音樂、燈光照亮全場，全場歡呼聖誕節氣氛溢滿梨山山谷。

今天晚上到場參與點燈的嘉賓，包括台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、武陵農場場長鄭源敏、福壽山副場長王仁助、台灣觀光產業發展協會總會長蕭明仁、台灣基督長老教會泰雅爾中會董事長徐正義牧師、議長哈告伍道牧師等人。

參山處長曹忠猷說，從今天起大家可脫口罩到戶外走走，將提高觀光能量，他希望燈光節可以延續國旅熱潮，民眾不用急著出國也可以體驗聖誕氛圍。參山處今年在梨山已完成三處高解析度即時影像攝影裝置，包括梨山賓館、攬勝樓、櫻緣丘 遊客可透過網路直播觀賞全國最高的聖誕樹美景。

點燈活動從晚間6點熱鬧展開，梨山泰雅爾詩歌演唱、原民舞蹈、光環境藝術表演都很吸睛。除梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外，周邊梨山大街也布置閃亮亮聖誕燈飾，梨山新地標「耶穌堂」也用電腦燈光染色變換色彩。谷關部分在溫泉公園建造成「幻彩聖誕村」，民眾到谷關溫泉公園的「光之花園」可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足。

台灣觀巴協會理事長張龍麟指出，目前正有台灣觀巴行駛梨山、谷關這條路線，例如「春花夏果秋楓冬雪 福壽山梨山武陵繽紛四季之旅」台灣觀巴行程，沿台14甲線一路經清境、合歡山、武嶺，山勢綿延，景色秀麗。搭配上福壽山農場、梨山、武陵農場四季不同的風情，讓人流連忘返！