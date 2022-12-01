阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）率領團隊以2:0踢走波蘭，確定晉級16強。大陸男歌手羅中旭被這場激烈賽事感染，揪朋友一起踢足球，未料雙眼意外重傷，他的助理代發文轉述情況，「連幾個手指都看不清，疑似視網膜脫落」，引發網友關注。

羅中旭的代表作有《星光燦爛》、《如果你不再愛了》等，傳唱度非常高，經常為大型活動獻唱，曾3度站上央視春節聯歡晚會表演，近年歌唱節目興盛，他也以歌手身分參加《中國好歌曲》第二季比賽，頗有人氣和討論度，微博擁有76萬粉絲。

上月29日，助理透過羅中旭的微博發文，表示羅中旭前天看完阿根廷在世足賽殺進前16強，被興奮的氣氛影響，和朋友們相約到體育館踢球，想不到雙眼被朋友踢傷，恐有失明的風險。從照片中可以看到，羅中旭的兩眼包著厚厚的紗布，助理感嘆：「（羅中旭）受傷後眼睛只有光感，連幾個手指都看不清，只能看到影子全部發白，疑似視網膜脫落……只期盼早日重見光明。」

助理代羅中旭發文，透露眼睛的傷勢不樂觀。（圖／微博@羅中旭）

許多網友看了都大吃一驚，紛紛遺憾地留言：「哥你是太興奮過頭了。好好養眼睛，早日康復」、「羅哥快快好起來，重見光明，一定能」、「天吶，也太危險了，一定要照顧好自己」。