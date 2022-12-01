四大選美比賽之一的地球小姐（Miss Earth）在11月29日選出2022年得主，在86國國家佳麗中，由前韓國小姐亞軍崔敏秀（音譯，Mina Sue Choi）奪下后冠；而崔敏秀不像外界印象中的人工美女，從她近況照還發現撞臉台灣名媛孫芸芸，她也大方地感謝大家支持，「謝謝誇我漂亮的每個人」。

崔敏秀在成為2022年地球小姐後，IG也湧入來自世界各地的網友留言恭喜，有台灣網友注意到，在崔敏秀IG中最新的一則貼文，曬出參加選美時的近況照，健康的膚色加上完美比例身材，居然還有一張明星臉，神似台灣名媛孫芸芸，高貴時尚模樣；她本人文中也寫著，「謝謝遇到我的人都誇我漂亮，我會加油的」。

有不少台灣網友發現崔敏秀撞臉名媛孫芸芸。（圖／摘自崔敏秀Mina Sue Choi IG、摘自孫芸芸IG）

綜合外媒報導，2022年地球小姐在11月29日於菲律賓馬尼拉進行決選，共有86個國家佳麗角逐，最後由韓國佳麗崔敏秀脫穎而出，也是韓國代表首次在地球小姐選拔封后；崔敏秀也透過經紀公司表示，「她付出很多時間和心力準備，就是為了以最好的狀態代表韓國，很高興得到最好的成績，為國拿下第一個冠軍（Miss Earth）」。

世界各地都會舉辦各種選美比賽，而地球小姐是與世界小姐、環球小姐、國際小姐在年度國際性選美中，並稱為四大選美比賽，而地球小姐旨在提升人們環保意識、珍惜我們生活的環境。