光陽Ionex電動機車繼5月及9月奪下電動機車市場亞軍後，11月再傳捷報，第三度奪得電動機車市場亞軍。光陽Ionex「全面佈局」新車發表會後銷量大爆發，11月以1,036輛的銷售成績，一舉寫下Ionex自家新高紀錄，月增率更高達230％。

11月整體電動機車銷售8,835輛，不僅寫下近半年來新高，更較10月成長17.8％。其中光陽Ionex在10月一口氣推出四大車系、六款新車後，市占率衝上雙位數來到11.7％，比起10月市占成長近兩倍。

光陽Ionex指出，訴求輕巧靈活、最佳比例的i-One Air，在電動機車綠牌市場拿下23.9％的市占率，躍居同級車銷量第二名。此外，Ionex光陽電動車在10月底公布「全面感謝」Ionex 2.0換購Ionex 3.0促銷方案，短時間內吸引超過200位Ionex 2.0車主升級換購Ionex 3.0新車。

至於消費者最關心的Ionex換電站布建進度，Ionex光捷營業副總經理謝俊弘表示，Ionex 3.0換電站截至11月已達1,935站，朝向2,000站的目標前進，換電站愈來愈深入社區、貼近消費者，消費者的信心也逐漸顯現。

謝俊弘表示，距離年底已不到一個月，中央及多數政府對電動機車的補助也都即將結束，呼籲想購車換車的消費者行動要快！