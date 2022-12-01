扯!口角糾紛開槍傷及無辜 嫌竟落跑找人"頂罪"│中視新聞 20221201

宜蘭縣蘇澳鎮11月16日因口角糾紛發生一起槍擊案件，所幸不小心被擊中的傷患，送醫救治後無生命危險；開槍的陳男於17日自行攜槍投案，但警方擴大調閱監視畫面交叉比對，發現開槍人非陳男，經查為現場36歲的潘男教唆陳出面頂替；全案依刑法殺人未遂罪、頂替罪等，向宜蘭地方法院聲請羈押2嫌均獲准。

蘇澳鎮太平路段11月16日晚上11時許，因口角糾紛發生槍擊案，陳男做勢開槍射擊恐嚇，怎料子彈貫穿附近一處民宅鐵門，當場擊中站在鐵門後方被害人的腹部，所幸經送醫救治後，無生命危險；陳男在17日凌晨3時許自行攜槍投案，警方當場查扣非制式短槍1枝及彈匣1個等證物。

但警方深入追查抽絲剝繭，並擴大調閱監視畫面交叉比對，發現開槍的人不是陳男，經查發現開槍的是在現場的另一名潘男，潘開槍後逃逸，畏罪教唆陳男出面頂替，試圖躲避警方查緝。

宜警蘇澳分局火速偵辦，11月25日持拘票，至宜蘭市宜興路某汽車旅館拘提潘男到案，並在潘使用的自小客車內查獲非制式長槍1枝、彈匣1個、子彈14顆及毒品1包等證物；另在蘇澳鎮中興路段拘提頂替同案共犯陳男到案。

全案依刑法殺人未遂罪、頂替罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將潘男及陳男等2嫌移送宜蘭地檢察署偵辦，經向宜蘭地方法院聲請羈押2嫌均獲准。

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警方在潘嫌使用的自小客車內查獲非制式長槍1枝、彈匣1個、子彈14顆及毒品1包等證物。（宜蘭縣警察局蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）