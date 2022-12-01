蔡英文總統今接見「華府智庫『德國馬歇爾基金會』訪問團」，前美國聯邦眾議院議員賀德致詞表示，在華府，有一件事情得到跨黨派的支持，那就是無論共和黨或民主黨都同意，只有在臺灣的2350萬人民，可以自己決定臺灣的未來。

賀德致詞時指出，他及訪團的許多成員都是第一次來到臺灣訪問。來到臺灣以後，他接觸到許多優秀的公民，更清楚一國兩制在臺灣其實是不可行的。

賀德說，「德國馬歇爾基金會」成立50年來，秉持美國與歐洲合作可以解決很多問題的信念，從代表團的多元成員可以得知跨大西洋支持臺灣的力道。代表團此行也是為了瞭解跨大西洋的合作可以採取的具體步驟，以進一步推進此一夥伴關係。

前德國綠黨聯邦國會議員貝克致詞時指出，這幾年來，世界局勢發生了巨變，尤其在歐洲發生了讓人震驚的事件。一個在歐洲的國家發生了戰爭，遭受侵略，但是國際社會到目前為止卻無能為力阻止這場戰爭。這場戰火也讓整個歐洲，包括蔡總統提到的G7國家改變既有的思維，德國目前擔任G7主席。

她說，相信歐洲國家已經瞭解，維持自由是一項艱困的挑戰，但也許很多人並未充分意識到。捍衛自由是所有民主國家每天都必需付出的努力。

貝克說，他們也開始反思全球化的制度，特別是德國應從中學習；全球化不代表能夠只依賴一個大國，就像現在歐洲依賴從俄羅斯進口石化燃料，包括德國及其他歐洲國家，卻因此付出了非常高的代價，這就是歐洲目前的背景情況。

貝克談到，訪團成員知道臺灣無時無刻所面臨的威脅。「未來情況將如何發展，我們都不知道，但是我們學習到，面對威脅最好的方法，就是在任何入侵行為發生前，就予以回應」。這也是代表團此行來臺訪問主要目的之一，希望傾聽臺灣對未來的看法，及要如何協助臺灣。