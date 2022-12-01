NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹隊，來台至今親民形象完全沒球星架子，11月底自拍朗讀球迷手寫信感動到快掉淚，決定請大家分享感恩正向留言，他會選2位與他吃火鍋；魔獸今（1日）晚特地在IG開直播，分享與2粉絲吃鍋互動，更積極秀他學的中文「我每天放屁」，讓網友看了全笑暈。

魔獸今晚在IG開直播，分享到台北吃火鍋的實況，更特別介紹與他共進晚餐的兩位幸運粉絲；魔獸除了吃著美食也不忘和螢幕前網友互動，似乎被問到能不能講中文，他說了多次「放屁」，用英文解釋放屁是自然的事，再用中文說「我每天放屁」，讓網友都被他零架子的親民形象笑歪。

而從直播中，能注意到魔獸很照顧與他吃飯的粉絲，不時主動開話題，像是問他們會不會聽愛黛兒（Adele）的歌，或是知道哪些有關聖誕節的歌曲，還一展歌喉，哼唱了幾首歌，最後要結束直播前也不忘說聲「I love you, guys」；魔獸親和力十足的樣子都讓網友很驚喜，「原來找吃火鍋是真的，沒在開玩笑」、「越來越會說中文了，放屁說得很標準」、「羨慕跟NBA巨星吃飯，此生無憾吧」。

魔獸會與粉絲吃火鍋，其實是因為他在11月感恩節時有上傳一段影片，朗讀球迷給他的手寫信，還用中、英文寫下感言，透露自己讀這封信都快掉眼淚，讓他激動地說，「我在NBA打球18年，籃球生涯已經33年，能通過做喜愛的事情影響這麼多人，還繼續支持我，真的很感謝」；當時便邀請粉絲留言，表示會選出2位留下他覺得最激勵人心的話的網友，和他一起吃火鍋。