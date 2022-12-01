為了杜絕違規亂象，許多熱心民眾都會自行拍照檢舉路上的違規行為。不過有一名員警表示，他在下班時間循民眾檢舉系統檢舉違規時，竟被一名同仁開罵，「你自己是警務人員的身分，你怎麼可以用民眾檢舉違規的系統？」強調會通通退回檢舉單，讓他大嘆要警察改善交通大概只有夢裡才能實現。貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，自己對於交通有相當熱忱，所以平時不只主動開單、不畏懼與違規民眾理論，休假時間還會上傳行車記錄器檢舉路上違規。沒想到某天大夜班回家休息後，他竟接到一名自稱某分局交通組成員的來電。同事確認他的職別、姓名跟服務單位後，先是問他有沒有透過網站檢舉違規，沒想到接著就開口大罵。

原PO分享承辦人說法，「你自己是警務人員的身分，你怎麼可以用民眾檢舉違規的系統？」雖然原PO強調下了班就是一般民眾，承辦人卻回應，「要不要我翻法條給你看？你是警察，不管上班下班，你就是不能用民眾檢舉的系統啦！」、「你檢舉的這幾條我通通不會開，全部會退回去，你想開的話你自己開，這麼正義的話不會在上班的時候多開幾張是不是？」

原PO提到，原來是承辦人不願用檢舉系統開單，因為這樣罰單會有承辦人姓名，若原PO在上班時間開罰單，名字就會顯示他自己的，背後原因不得而知，但已讓平時戮力改善交通的原PO感到無力，特別是目前已經限縮民眾檢舉項目、承辦人壓力減輕的狀況，承辦人竟以短短幾句打發掉舉發責任，甚至平時巡邏開單就三天兩頭被要求撤銷，讓原PO大嘆，「我想，欲透過警察改善交通，大概在夢裡才有可能實現吧」。

許多人看了之後，紛紛回應「台灣警察真可憐，尤其當上頭佔位不做事當廢物時」、「警察的臉真的都是自己丟的，辛苦認真的警員了、「這不是常態嗎？可能是檢舉到特定人士」。