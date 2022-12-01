電商釋出震撼彈! 「熊媽媽買菜網」今於官網公布「暫停營業通知」，即將營業至12月8日將收攤；業者證實，不敵長期虧損，公司內部營運需進行調整，才忍痛做出最終決定。

熊媽媽買菜網解釋，這兩年環境變化迅速，加劇市場環境變化，坦言熊媽媽買菜網有長期虧損問題，經審慎考量後最終決定，熊媽媽買菜網即將營業至12月8日。

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