台北市第三選區（中山松山）立委補選明登記截止，國民黨今天(1日)傍仍透過複式管道，「軟硬兼施」勸進台北市議員王鴻薇參選。據指出，在責任感驅使下，讓王原拒選態度鬆動，點頭同意參選。預計明天(2日)上午10時，國民黨中央將正式宣布。

知情人士表示，王鴻薇接到前總統馬英九與國民黨台北市長當選人蔣萬安勸進過程，原都仍堅持拒選。但今天朱立倫再致電勸進，才讓整個情勢急轉直下。

知情人士轉述，朱立倫再勸進王鴻薇時表示，這一席立委補選黨內其他的人都沒有必勝的把握，所以一定要拜託王；但電話中朱也提醒，若這一席立委補選因王拒選而敗選，擔心王必須承擔敗選之責。

知情人士說，黨務高層勸進過程也肯定王鴻薇，九合一選戰中主攻民進黨籍新竹市前市長林智堅論文抄襲爭議有顯著戰功，目前評語都很正面，但若最後這席立委補選敗選，恐怕評價就會瞬間正面變負面，終讓王心軟點頭同意參選。

不過對於相關發展，黨務人士仍僅表示，明天上午10時，黨中央會發布最後徵召人選，「王鴻薇仍是首選」，但若王仍拒選，國民黨一定也徵召合適戰將應戰。據了解，若王堅拒，資深市議員秦慧珠可望挺身而出。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，明天不管最後誰出線代表國民黨角逐該席立委補選，國民黨都會比照這次台北市長選舉規格全力以赴，市長當選人蔣萬安也會攜手承擔起輔選重責，有勝選把握。

黃呂錦茹說，若人選確定，因登記還需要時間準備政黨推薦書與財產申報資料，預估明天下午2、3時才會至台北市選委會完成登記。黃呂也提到，畢竟台北市議員才剛選完，都已經有財產申報資料，只要再根據財產現況微調就好。

據了解，因九合一大選中踢爆「論文門」等戰功，黨務系統自始鎖定推王鴻薇接棒選國民黨台北市長當選人蔣萬安留下的北市第三選區立委席次，之後黨內民調中，王在可能人選中也是名列前茅，加深黨力推決心。

但其實王鴻薇早在中選會11月18日確定該選區立委補選期程當天，就以參選正當性為由，婉拒市黨部勸進。九合一選舉過後，黨主席朱立倫、黨秘書長黃健庭與黃呂錦茹仍接續勸進王，但仍都遭婉拒。

為力推王鴻薇參選，周二晚間黃健庭還逐一致電，要中山大同與松山信義區黨籍市議員幫忙勸進，但王隨即發出4點聲明公開拒選。周三下午蔣萬安親自出馬勸進王參選，前總統馬英九也在黨中央拜託下也致電鼓勵，但結果仍未如預期。

因明天就是選舉登記截止日，國民黨黨務系統傍晚起兵分多路，最後確認所有可能人選參選動向，並為明天若王鴻薇仍拒選預做準備，與中山大同、松山信義兩區的現任黨籍市議員也都是徵詢對象，秦慧珠有意為黨一戰。

黨務人士指出，因補選期程匆忙，候選人應在選區內具有一定知名度，還要組競選團隊，備戰時間有限，所以從剛打完選戰，熱能與團隊都還在的現任民意代表中去找人無可厚非。

對王鴻薇擔心的現任市議員轉戰問題，黃呂錦茹批評，這是民進黨政府惡意操作結果。黃呂說，民進黨早規畫推吳怡農選該席立委補選，選完九合一兩天就開始登記立委補選的期程規畫，也為以逸待勞的吳量身訂做，要讓國民黨措手不及。