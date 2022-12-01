吃辦桌喜宴時，常會看到冷盤前菜烏魚子與蒜苗、蘿蔔片串一起端上桌，愛吃的老饕甚至會將烏魚子浸泡高粱，在用火烤炙燒炙微焦，讓烏魚子呈現外酥內軟的好吃口感，不過有男子買了烏魚子放在常溫下太久，導致整片烏魚子黑化，甚至包裝袋裡還浮現一層疑似發黴的白色斑點，他也形容烏魚子猶如「肝癌末期」浪費了。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳多張照片，照片中是一組烏魚子，然而透過包裝袋可見烏魚子已變黑，且可見袋子內部上有一層疑似發黴的白色斑點；對此，原PO也表示最近看到有人在販售烏魚子，於是想到家中還有一盒還未開過，沒想到他一打開驚見烏魚子像「肝癌末期」，悔恨好好的烏魚子就這樣浪費了。

貼文一出，網友紛紛留言表示「常溫只能放3天，冷藏1個星期」、「真的變黑金」、「這吃下去會成仙」、「這是高檔的貨色，百年眞藏」、「真的是『烏』魚子」、「這是我被切片過的肺啦」、「沒壞，發酵菌更香。如果你打開聞是臭的才是壞掉」、「正港的黑魚子，數量有限，請打開鑑定看看」、「要放冷凍庫」、「可以用來抓老鼠」。

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