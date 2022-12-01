以「共享RCEP新機遇、同促桂台合作新發展」為主題的RCEP和桂台產業交流對接會暨第18屆桂台經貿文化合作論壇，今天（12月1日）在廣西南寧開幕。大陸國台辦副主任龍明彪在開幕致辭時表示，希望台商台企立足大陸，放眼RCEP覆蓋區域，在參與「大循環」、「雙循環」中厚植新利基。

11月30日，廣西壯族自治區黨委書記、廣西壯族自治區人大常委會主任劉寧，中共中央台灣工作辦公室、大陸國務院台灣事務辦公室副主任龍明彪共同會見大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏等台灣嘉賓代表。

12月1日，廣西壯族自治區黨委副書記、廣西壯族自治區主席藍天立，龍明彪出席論壇開幕大會並致辭，李政宏現場致辭，中國國民黨副主席夏立言、台灣商業總會理事長許舒博視頻致辭。

龍明彪在致辭中表示，本屆論壇聚焦「共享RCEP新機遇、同促桂台合作新發展」，對新時代新征程上推進桂台交流合作，具有積極意義。他建議台胞台商台企，把握龐大商機，加快融入新發展格局，希望台商台企立足大陸，放眼RCEP覆蓋區域，在參與「大循環」、「雙循環」中厚植新利基。

龍明彪還呼籲台商台企，主動轉型升級，積極參與高質量發展；拓展發展空間，把握西部開放新機遇；深化交流交融，攜手奮進復興新征程。

夏立言在致辭時代表國民黨主席朱立倫與會嘉賓致以問候。他表示，桂台兩地深厚的歷史淵源和情感聯繫，值得珍視和深化。廣西承載著兩岸人民共同發展的心願，是台胞前進東南亞、邁向世界的夢想之地，隨著RCEP簽署生效，在大陸擴大與東盟合作、共建「一帶一路」的過程中，必將發揮更大作用。台商可善加運用，獲得更多商機。

夏立言表示，本屆桂台經貿文化合作論壇把區域發展動能和兩岸經貿合作聯繫在一起，相信將為兩岸交流注入新的活水，也將更加密切桂台交流合作。兩岸應多舉辦類似交流對話活動，化解歧見，增進理解，致力於解決現實問題，促進兩岸關係和平發展。「九二共識」得之不易，需要兩岸共同珍惜和維護。國民黨定會繼續推動兩岸交流，用實際行動積極捍衛兩岸和平發展的成果。

李政宏表示，RCEP生效近一年來，台商看到了中國大陸與東盟經貿往來帶來的重大利好，看到了廣西面向東盟所帶來的歷史性機遇，很多台資企業在有關部門的大力支持下，已積極參與到相關的項目中，獲得了蓬勃的發展和可觀的收益。

李政宏表示，大陸全國台企聯將積極發揮橋梁紐帶作用，以實際行動助推桂台產業的深度對接，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展，讓兩岸同胞攜手共享大陸高質量發展新紅利。

本屆論壇由大陸國務院台灣事務辦公室和廣西壯族自治區人民政府共同主辦，兩岸專家學者和企業界代表、廣西有關部門和各市代表共約150人參加活動。

論壇共簽約投資項目10個，簽約金額68.7億元（人民幣，下同），涵蓋農業種植業、食品加工製造業和文旅觀光、電子科技、新能源、醫療康養等多種領域。其中廣西東盟海陸鐵互市落地加工產業園項目簽約金額50億元，是本屆論壇最高金額簽約項目。

上述項目由廣西-東盟經濟技術開發區管理委員會與台資企業廣西苾荃勝食品科技有限公司合作建設，旨在利用廣西自由貿易試驗區的制度創新，將海上邊民互市商品落地加工延伸至廣西首府南寧，加快推進邊民互市貿易商品落地加工，實現邊民互市從「通道經濟」向「口岸經濟」發展。

廣西壯族自治區黨委副書記劉小明出席會見並主持開幕大會，自治區領導蔡麗新、周異決出席有關活動。