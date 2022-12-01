今年創辦屆滿25周年的天玉集團，旗下的營建股上櫃公司鑫龍騰開發（3188），1日位於高雄岡山的壓軸大作「岡山信義案」，正式開工動土，在營建成本攀升、房市買氣趨於理性之際，規劃採先建後售；堅持不蓋豪宅、不異業轉投資，專注本業的鑫龍騰，未來產品策略，每戶總價不會超過1,500萬元，全速向首購、首換客靠攏。

鑫龍騰今天在高雄87重劃區、岡山介壽路的「岡山信義案」，舉辦新案動土典禮，鑫龍騰開發董事長黃學藤伉儷、及二代接班人執行長黃文柔、總經理黃勁嘉等人，連袂出席，現場花海一字排開，氣場強大。

黃勁嘉表示，該案基地面積約895.16坪，預計興建地上23樓、地下3層的住宅大樓，規劃坪數33至47坪，共有139戶，每坪開價可望上看4字頭，不過現階段不會預售，目前每坪售價也尚未確定，未來會採先建後售，總銷暫估約22.3億元。

天玉集團黃家，與前高雄市議長黃啟川系出同門，旗下有鑫龍騰開發、龍騰建設、樹藤建設及天玉營造，其中鑫龍騰開發為上櫃營建股，在台積電進駐高雄的題材持續發酵之際，積極布局北高雄。

頂著台大土木碩士高學歷的光環，二代接班人鑫龍騰開發總經理黃勁嘉表示，最近的房市買氣，在選前相對比較不好，尤其去年7月政策打房一直喊出禁止預售屋紅單轉售，到今年4月，買氣下滑就愈趨明顯，加上台股波動，上門看屋客戶大概減少兩至三成。

黃勁嘉表示，南部最近房市買氣，已經不像去年一樣有爆發性成長，預期明年也不致出現爆發性的成交量，畢竟台灣人民眾性，還是偏好游資停泊在不動產上；至於在房價走勢方面，正如很多專家的觀點，明年應該會價持平，也不會像去年那麼大幅攀升。總體觀察，房市未來會以鎖定剛性需求為主。

被問到最近高雄建商是否有因央行緊縮不動產信用管制措施、營建成本攀升，而出現部分業者財務吃緊、尋求同業接手土地或預售案，黃勁嘉表示，在高雄倒是沒有出現像新北市先前發生的爛尾樓事件，也沒有傳出有建商財務吃緊的案例。