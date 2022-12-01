台北市第3選區（中山、北松山）立委補選登記明日(2日)截止，呼聲最高的國民黨台北市議員王鴻薇一度不願意參選，今天(1日)立場出現鬆動，在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及台北市長當選人蔣萬安勸進下，最後點頭承擔，國民黨中央明天將正式宣布徵召王鴻薇，王鴻薇表示，不計個人毀譽，明天會正式回應。

民進黨昨（11月30日）確定徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農出戰台北市第三選區立委（中山松山）補選；國民黨部分則由黨主席朱立倫親自介入協調，台北市議員王鴻薇仍為主要勸進目標。

國民黨中常會昨通過，台北市第三選區立委與未來立委許淑華就任南投縣長後留下的南投縣第二選區立委補選，都授權黨中央直接徵召提名，不辦初選。黨務人士說，目前內參民調已完成，後續就由朱立倫接手協調。

王鴻薇今天接受資深媒體人朱凱翔專訪時曾強調，剛完成市議員選舉，這週就去登記，時間非常尷尬，也說不過去；她不是避戰，也不怕吳怡農，是擔心自己背負落跑罪名，她敢保證，只要她去登記那一天開始，大家一定會說「史上最快落跑的議員」。但如今經黨內3位重量級人物勸說後終於首肯。

王鴻薇稍早僅表示，不計個人毀譽，謝謝媒體朋友辛苦了，預計明天會給出正式回應。