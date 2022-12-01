知名投資家羅傑斯（James Rogers Jr.）在接受《日本經濟新聞》訪問時指出，全球性的通貨膨脹似乎已告一段落，但是經濟低迷的陰影仍舊籠罩著世界，中美對立問題也加劇未來的不確定性。他表示，「中國將是21世紀最重要、最成功的國家」，「但是目前有很多困難在等著中國」。

與另一投資家索羅斯（George Soros）共同創辦量子基金的羅傑斯說，通貨膨脹雖然看來像是告一段落，但是它尚未結束，今後反而可能進一步惡化。其主因是俄羅斯入侵烏克蘭導致的供應鏈斷裂和新冠疫情的影響，此外還有時代的變化，例如隨著轉向電動汽車，銅和鋰的需求將增加。現在的大宗商品價格只是進入調整局面，在結束調整之後，將重新轉為上漲。

長期關注中國經濟的羅傑斯說，「我認為中國將是21世紀最重要、最成功的國家，這一看法完全沒有改變。」將成為超級大國的國家在發展途中面臨問題是理所當然的，美國也走過了這樣的道路，有很多困難在等著中國。其一是房地産泡沫。在很長期間內明顯膨脹，目前正在破裂，困難局面或將持續一段時間。但是不要忘記，危機正是投資機會。

他表示，如果美國國內的狀況惡化，政治人物會將責任推給外國。拜登總統也基本延續了前總統川普敲打中國的政策，而中國正在對抗。中美關係今後也許不會改善。

他表示，美國加息力度還不夠，在1970年代嚴重的通貨膨脹襲擊美國之際，美聯儲主席沃爾克將基準利率提高至20%，成功遏制通貨膨脹。雖然並非要加息到當時的水平，但目前的基準利率並未達到足以遏制通貨膨脹的水平。債券與房地產都在泡沫化，只有大宗商品未來前景看好。

羅傑斯還說，前所未有的日元貶值就更令人吃驚了。日本銀行長期維持無限制買入國債等貨幣寬鬆，貨幣貶值是理所當然的。日本似乎認為這有助於提升日本的競爭力，但由於進口産品的通貨膨脹，生活將變得痛苦。應馬上停止貨幣寬鬆，提高利率。日本目前的利率水平是荒唐的，國債價格遲早出現暴跌。