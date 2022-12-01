屏東地檢署偵辦公所弊案，發現春日鄉長柯自強涉嫌以職務之便，擅自出租歸崇社區發展協會的音響、燈光等舞台設備，再持假領據向公所請款後占為己有，不法所得約23餘萬，堪稱「左手出右手進」，案經檢調掌握具體事證後，認柯涉嫌圖利等罪嫌重大但無羈押必要，諭知5萬交保候傳。

屏檢調查，柯自強曾任歸崇社區發展協會理事長，且有未經協會同意即出租協會音響、舞台及燈光等設備收租金的前科，而他從2014年12月25日擔任春日鄉長至今，除負責綜理鄉政外，還擁有督核鄉公所採購事務之權，所以當他發現公所經常自辦節日慶典及運動會等大型活動、有租借設備的採購需求時，竟心生貪念，與公所附屬幼兒園詹姓員工從中謀取不法所得。

屏檢說，柯、詹明知歸崇社區發展協會並未同意出租音響、舞台及燈光等設備，但柯仍指示詹以不知情的親友作為人頭，出租設備給公所領取租金，再持以人頭名義製作的不實領據向公所請款，導致公所不知情的承辦人誤認協會有出租設備，而將不實單據憑證依公文流程陳送及登載，最後租金由詹代領並遭柯占為己有。

屏檢說，柯以此方式獲得23萬餘元的不法利益，案經檢調上月30日實施搜索並傳訊10餘人後，除證人證述明確外，柯、詹也詳細交代相關情節，並繳回犯罪所得，承辦檢察官1日認柯、詹涉犯圖利、造文書、侵占等罪嫌重大，但因其等已詳細供出案情，所以無羈押必要，分別諭知交保5萬元、3萬元候傳。