桃園永豐雲豹職業籃球隊超級巨星霍華德（Dwight Howard），在社群媒體主動發起粉絲留言活動，感謝球迷一路熱情支持，1日相約成真，遵守承諾邀請兩位球迷共進火鍋，溫馨之舉超級圈粉，也深深溫暖著台灣籃球迷的心。雲豹球星霍華德從破千則留言內，親自挑選最觸動內心的兩位球迷，主動邀請他們共進晚餐。

霍華德大啖最愛的火鍋，心情非常興奮，不斷與球迷聊天，甚至唱歌互動，並向他們請教筷子握法、學習如何說中文，過程充滿歡笑聲，充滿正能量。

今晚受邀的Joanne說：「之前情緒滿低落，人生很低潮的時候，剛好看到霍華德的影片，被他永遠帶著笑容，很正向、很陽光的精神感動，真的有被鼓舞到。」

霍華德4日將隨隊前往高雄客場，在場邊支持隊友，12月8日是他37 歲生日，桃園永豐雲豹球團將籌劃一系列校園活動，邀請霍華德與雲豹隊友，一起走入校園參與籃球運動。此外，球團也準備更多神秘驚喜，完成他結合公益慈善的壽星願望，請喜愛雲豹球員的球迷朋友拭目以待。