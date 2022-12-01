據央廣網報導，西安市消防救援支隊發布警情通報稱，今天（12月1日）13時21分，接到群眾報警，西安市未央區鳳鳴華府小區高層冒出滾滾濃煙。

通報顯示，接到報警後11分鐘，轄區消防救援人力抵達現場，偵查瞭解到該小區6號樓一樓大廳、過道、樓梯間雜物著火，現場濃煙較大並順著樓道蔓延至樓上。

接警29分鐘後，現場明火被撲滅，消防人員繼續逐層逐戶排查疏散人員，營救被困人員8人，其中5人搶救無效死亡、另外3人生命體徵平穩。起火原因正在調查中。

天公爐遭埋生雞腿 台南西羅殿報警
狠男持刀追砍刺穿心肺殺死生母 精神鑑定「認不出媽」判刑18年
大灣交流道下涵洞又傳貨櫃車撞限高門架 當地居民：第三次了
#大陸 #西安 #現場 #高層 #5人