據央廣網報導，西安市消防救援支隊發布警情通報稱，今天（12月1日）13時21分，接到群眾報警，西安市未央區鳳鳴華府小區高層冒出滾滾濃煙。
通報顯示，接到報警後11分鐘，轄區消防救援人力抵達現場，偵查瞭解到該小區6號樓一樓大廳、過道、樓梯間雜物著火，現場濃煙較大並順著樓道蔓延至樓上。
接警29分鐘後，現場明火被撲滅，消防人員繼續逐層逐戶排查疏散人員，營救被困人員8人，其中5人搶救無效死亡、另外3人生命體徵平穩。起火原因正在調查中。
據央廣網報導，西安市消防救援支隊發布警情通報稱，今天（12月1日）13時21分，接到群眾報警，西安市未央區鳳鳴華府小區高層冒出滾滾濃煙。
通報顯示，接到報警後11分鐘，轄區消防救援人力抵達現場，偵查瞭解到該小區6號樓一樓大廳、過道、樓梯間雜物著火，現場濃煙較大並順著樓道蔓延至樓上。
接警29分鐘後，現場明火被撲滅，消防人員繼續逐層逐戶排查疏散人員，營救被困人員8人，其中5人搶救無效死亡、另外3人生命體徵平穩。起火原因正在調查中。
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