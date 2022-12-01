台南百貨業界龍頭新光三越台南新天地，於今年的歲末寒冬之際，結合兒童聯盟等公益團體，一起作公益慶聖誕系列活動，並以標榜全台最美的「流金夢境之北歐雪國耶誕」作為表演場所，於今年年底之前，周周舉辦「點亮暖心之耶誕公益音樂會」等年末系列同歡氛圍。

新光三越台南新天地表示，已打造了全台最美「流金夢境之北歐雪國耶誕」，來營造今年冬天，讓我們乘著麋鹿雪橇，一同踏入瀰漫著北歐銀白風情的耶誕村，流金夢境般，彷彿置身白雪國度裏！

「點亮暖心之耶誕公益音樂會」以公益為主軸，結合13米高流金心願樹與流金燈海，彷彿置身在冷冽的芬蘭羅瓦涅米，邀請兒福聯盟及活動夥伴一同參與，讓我們帶著溫暖又真摯的心，朝向美好的未來邁進，新光三越台南新天地提供暖心耶誕禮物與孩子們歡慶耶誕節！

噹～噹～噹～當鐘聲陣陣響起，隨之而來的是敲醒幸福的感動，今年冬天乘著麋鹿雪橇的耶誕老人載著滿滿幸福與驚喜，將幸福散落在每個角落！即日起，流金夢境之北歐雪國耶誕，將展開一段奇幻旅程！

1日晚上由溫馨動人的「點亮暖心之耶誕公益音樂會」展開序幕，邀請兒福聯盟及活動夥伴沉醉在溫暖的音樂演出，結合13米高流金心願樹與流金燈海，閃爍的燈光猶如浪漫飄雪，潔白的雪地象徵著洗滌一身疲憊迎來從零出發的一年，帶著真摯的心，朝向美好的未來邁進！

夢幻的耶誕樹結合音樂增添暖意氛圍，更不能錯過精彩演出！

12月3日至12月4日德妮文教機構「冬雪森林 動物捉迷藏」萌趣登場、12月17日至12月18日皇佳幼兒園與艾的佳幼兒園攜手合作「白色耶誕！童樂Party」輪番上陣！

不但有幼兒園小朋友才藝表演以及主題cosplay遊行，更規劃精采活動，包括親子互動手作攤位、尋找彩蛋遊戲-動物捉迷藏、美食市集提供遊客豐富的餐點選擇以及街頭藝人表演！讓民眾們在浪漫冬季裡，享受視覺與味覺的雙重饗宴，陶醉在夢幻溫暖耶誕氛圍裡！

此外，年度時尚大秀「崑大TDI夢幻之星新秀選拔」，即將於12月10日盛大展開！崑山科技大學攜手TDI(台灣夢幻學院)打造全方位演藝培訓寒令營，本次選拔聚集臺灣頂級的表演師資陣容共同評選時尚演藝人才，以及頂尖評審群(王聖芬、朱敬然、李立仁)，為熱愛舞台的青少年們創造圓夢舞台！

同時，時裝界知名設計師的潘怡良設計師時裝秀，將由「針織女王-潘怡良設計師」及「崑山科技大學-時尚展演事業系」共同展示時尚設計款服飾！

更獨家邀請「凱渥集團」共同參與活動秀導，現場更由名模-王心恬親自領軍崑山科技大學的新秀們展演潘怡良設計師作品！專業模特兒配上絕美的設計款服飾，為活動創造出更具層次感視覺饗宴，必定成為最亮眼閃耀的網美打卡點！

12月24日至12月25日「臺南東山咖啡推廣市集」與東山咖啡合作，藉由市集提供市民朋友及東山咖啡業者互動平臺，讓更多人瞭解東山咖啡產業包含烘豆、處理及沖煮，讓咖啡的香氣瀰漫各地，讓絕佳的口感滿足大家心靈！

年末最萌「肉球跨年趣寵物市集」與大家歡慶跨年，與柴犬大學攜手合作，邀請鹿和訓犬中心與台灣動物保健協會，用專業來為毛孩飼主們解惑，透過不同的活動結合，創造以毛孩為主角的寵物市集，打造真正屬於寵愛毛孩的小天地！