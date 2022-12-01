澎湃新聞1日報導，大陸今年夏秋季連續遭遇旱情、不少地區氣象乾旱指數達「重旱-特旱」致使居民生產生活用水受到影響的浙江溫州，利用寒流條件連續人工增雨，終於全面解除乾旱預警。

據「溫州發布」官方微博12月1日消息，近期溫州迎來入秋以來最強寒流，降溫的同時帶來良好的降水條件。經過11月27日至29日新一輪大規模人工增雨作業實施後，溫州歷經5個月的乾旱現全面解除。

11月26日起，今冬以來最強寒流自西向東影響中國大部分地區，隨著冷空氣逐漸進入中東部地區，多地降溫劇烈。受此影響，溫州也迎來大範圍降水。利用這一有利氣象條件，溫州各地協同開展人工增雨作業，在自然降雨和人工增雨共同作用下，面雨量達95.8毫米。

作業後，旱情較為嚴重的永嘉縣24小時面雨量67.3毫米、增水927.36萬噸，樂清市面雨量58.6毫米、增水675.43萬噸。目前，楠溪江供水工程水位已超9米，並恢復對樂清供水。永嘉、樂清分別於11月28日、29日解除氣象乾旱預警。

今年7月以來，溫州各地降水較常年偏少6~8成，其中市區較常年偏少77.4％。溫州市、樂清市、里安市、平陽縣、永嘉縣等氣象台曾連續發布乾旱黃色預警，不少地區綜合氣象乾旱指數達重旱到特旱。持續乾旱造成部分河道溪流乾涸，水庫山塘蓄水量減少，其中楠溪江水位降至警戒線以下，受其影響永嘉縣和樂清市實施限制供水應急措施。

為緩解旱情，浙江省氣象部門於10月31日組織協調增雨作業隊伍趕赴溫州，開展省市縣聯動協同增雨作業，這是溫州歷年來組織的規模最大、影響範圍最廣的人工增雨作業。另據《溫州日報》12月1日報導，今年7月至今，溫州已開展地面增雨作業223次，作業次數、作業規模均為歷史新高。