歌手曹格與服裝師太太吳速玲結婚14年，11月26日對外宣布離婚消息，先前曾傳出2人陷入冷戰並分居，曹格3月爆出酒後失態，更在臉書上怒嗆網友，隨後點名藍心湄「不要帶我老婆出去認識男人」，鬧出不小風波，隨著兩人離婚，許多粉絲也擔心曹格狀態，時隔5天曹格上傳影片表示「一切都很好，不用擔心」。

曹格今（1日）在Instagram上傳一限時動態，他一邊錄影一邊坐上車，用英文說：「哈囉，我現在很好，不用擔心我，一切都很好，掰。」他留著些許鬍子，短髮用髮膠定型，戴著黑框眼鏡的曹格，散發出文青氣質，整個人的狀態也看起來相當精神，他說話途中還做了個鬼臉，心情看起來不錯。

曹格看起來心情還不錯。（圖／supergarychaw Instagram）

曹格和前妻吳速玲11月26日共同發聲：「這一路走來擁有許多美好的片段，在婚姻的後半段，彼此常帶著無法理解對方的態度生活，這樣的方式讓我們開始思考，沒有誰對誰錯，這段婚姻我們一起努力過，14年在彼此人生的經歷中是無法抹滅的，最後我們選擇結束婚姻關係，讓彼此回到最初的位置，期望退回這樣的關係，可以更理解對方，選擇這樣的方式，我們是和平的也祝福彼此」，兩人最後表示「能夠和平解決是我們兩個人共同的心願，這些日子謝謝大家的關心」。

而吳速玲經紀人代回應：「結束婚姻關係對我們而言都是新的開始，我們會以朋友的身分持續關心彼此！同時懇請網路上的朋友，少一點謾罵，多一些支持和鼓勵！再次謝謝大家的關心~祝福每個人都能吃飽睡飽，開心過生活」。

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