大陸金融機構近期陸續響應政府方針，與房地產企業簽約提供融資給予支援。浦發銀行最新宣布，與萬科、碧桂園、龍湖集團等16家房企簽約，合計意向性融資總額達人民幣（下同）5,300億元，全力支持房地產市場發展。
澎湃新聞報導，浦發銀行分別與萬科、碧桂園、龍湖集團、綠城中國、美的置業、仁恆置地、大華集團、保利發展、中海發展、華潤置地、招商蛇口、中國金茂、大悅城、華發股份、越秀地產及建發地產16家房地產企業簽訂「總對總」戰略合作協議，合計意向性融資總額達5,300億元，堅定落實房地產長效機制，全力支持房地產市場平穩健康發展。
根據合作協議，浦發銀行將充分發揮集團內多管島、多平台的資源優勢，為房地產企業提供綜合化金融服務，重點圍繞房地產開發貸款、住房貸款、併購貸款、債券承銷與投資、預售資金監管保函、經營性物業貸款及租賃住房貸款等業務領域，滿足房企合理融資需求。
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