66歲「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳保養得宜，是演藝圈著名的美魔女，連日本民眾都為之驚艷，猜她只有27歲。隨著年尾將近，陳美鳳如火如荼地錄製春節特別節目，今（1日）分享一組排練花絮照，素顏的狀態好到不可思議。

陳美鳳今（1日）在社群平台發文：「迎接過年特別節目，排練流汗的感覺真好。」照片中，陳美鳳戴著黑色髮帶，隨興固定一頭長髮，身穿灰色貼身上衣，脖子披著毛巾，站在舞蹈教室裡排練，打扮非常休閒；另一張照片，陳美鳳坐在車上，以側臉入鏡，可以看到戴著黑框眼鏡的她，素顏的皮膚吹彈可破，幾乎找不到任何瑕疵。

台語女歌手吳申梅看了直呼：「美鳳姐皮膚好好喔」，其他網友也紛紛留言讚賞：「哇～素顏美女」、「好美的妳，女神」、「流汗是非常好，妳的身材都保持的非常好」、「連美鳳姐穿這麼輕便，都能有戀愛了的感覺」，同時期待陳美鳳的演出。

陳美鳳曾在公開活動中大方分享保養的訣竅，表示為了讓外表保持在最佳狀態，飲食重點為清淡、品質優良，晚餐盡量不吃澱粉，工作之餘，有空就做瑜伽伸展、快走和重量訓練，促進新陳代謝，以維持優美體態。