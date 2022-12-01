SpaceX是目前最成功的民間太空企業，他們的獵鷹9火箭具有可回收的優勢，而且成功率極高。不過，SpaceX要面臨競爭了，藍色起源公司(Blue Origin)終於在11月中旬交付了2具量產型BE-4火箭引擎，它也具有可回收使用的特性，一場太空商業競賽正在開始。

在軌道太空發射真正商業化的競賽中，最關鍵的技術當然是火箭引擎的開發，其中以兩家公司最為積極，其一是馬斯克 (Elon Musk) 的 SpaceX，該公司的梅林火箭引擎(Merlin rocket engine)已經應用在獵鷹9號火箭上；另一型是更大推力的猛禽火箭引擎(Raptor rocket engine)，預計應用在星艦火箭(Spaceship)上。而他等待許久的競爭對手，也就是貝佐斯(Jeff Bezos)的藍色起源公司(Blue Origin)，終於在不久前有成果了，他們的2具BE-4火箭引擎，已交付給了聯合發射聯盟(United Launch Alliance,ULA)，預計安裝在火神火箭(Vulcan rocket )上。

早在2016年，已故的美國資深參議員約翰馬侃(John McCain)在質詢美國空軍時表示，「我完全無法接受，美國軍方使用的擎天神5型火箭(Altas V)竟然是使用俄羅斯的RD-180火箭引擎；美國的火箭豈有使用俄國引擎的道理?我們不是沒有人才與技術，就應該有自己的火箭引擎。」

測試中的BE-4引擎。(圖/Blue Origin)

在他的要求下，擎天神5型火箭不再製造，引擎也不再添購；取而代之的是「火神火箭」，該型火箭的引擎，則選用了藍色起源的BE-4。

如今，俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯為反制美國的經濟制裁，下令不再提供美國RD-180火箭引擎做為報復。這一連串的變化，顯示約翰馬侃當年的要求，確實有先見之明。

BE-4引擎原計畫在2018年就開發完畢，卻遇到種種問題，最大的考驗是燃料。與其他太空火箭使用航空煤油，或是液態氫不同，BE-4是首款採用甲烷為燃料的火箭引擎，這是為了在低油門設置下，實現清潔燃燒特性而做出的選擇，然而，這樣的技術以前只存在於理論上，這是該型火箭引擎延遲多年的原因。

雖然研發遲到，但是單具BE-4 的推力就達到55萬磅，是Space X梅林引擎的2倍，也比開發中的猛禽引擎40萬磅推力略高，這使得它在未來極具競爭優勢。再加上它也設計為高度節流，推力可以從5萬~55萬之間調節，這是回收助推器軟著陸所必需的。事實上，藍色起源早有研發大型可回收火箭的計畫，也就是「新葛倫火箭」(New Glenn)。新葛倫火箭是一種直徑7公尺，高度98公尺的大型火箭，由於引擎延遲，它目前仍然沒有預計發射日，但是趴要BE-4引擎在火神火箭身上表現良好，就有助於新葛倫火箭的研發。