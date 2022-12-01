去年大陸初婚人數跌破1200萬創37年新低，今年更低。（觀察者網╱大陸國家統計局 ）

大陸《第一財經》1日報導，中國結婚人數近年來持續減少，初婚年齡推遲，單身群體日益擴大。數據顯示，2021年中國結婚登記為764.3萬對。這是自2003年以來，結婚人數首次低於800萬對大關。從2022年前三季數據看，結婚人數仍在下滑。

結婚登記數據包括初婚人數和再婚人數，相比再婚人數，初婚人數與出生人口的關係更為密切。根據大陸國家統計局編著出版的《中國統計年鑒2022》，2021年中國初婚人數為1157.8萬人，比上一年減少70.8萬人。這也是多年來初婚人數首次跌破1200萬人，為1985年（根據《中國統計年鑒2022》、大陸國家統計局網站公布的1999年以來的歷年統計年鑒中的數據得出）以來的新低。

以省分看，廣東初婚人數以98.74萬人第一，河南以92.12萬人第二。江蘇、四川和山東分列三到五位。

從歷年數據看，2013年是中國初婚人數的最高峰，達到2385.96萬人，也就是說，近8年來，中國初婚人數下降了51.5％。

初婚人數持續下滑，有多個方面原因，包括適婚人數減少、初婚年齡推遲、經濟壓力、婚戀觀念變化等。近年來中國青年初婚年齡大幅推遲。根據《中國人口普查年鑒-2020》，2020年中國的平均初婚年齡28.67歲，比2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加了3.78歲。

2022年1月20日，國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞在回答記者提問時稱，「90後」「00後」作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。

《第一財經》報導，人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉分析，整對當前年輕人對於結婚的必要性、重要性，對於婚育的社會價值的看法都發生了變化，有的人認為結婚生育並不一定是人生的必修科目，甚至認為單身更自由。特別是在大城市，許多大齡青年還處於未婚未育狀態，盡管他們的父母和親人十分焦慮，但他們自己卻並不著急。

「還有相當一部分人認為自己的能力有限，結婚帶來的負擔，承受不起，如此等等。這些思想觀念意識及其行為選擇，對於結婚都不是積極的。」董玉整說。

此外，大城市化、經濟壓力以及婚戀觀念變化，也使得結婚年齡不斷推遲，晚婚甚至不婚的人越來越多。例如，高學歷群體，很多人碩士畢業一般都25、26歲了，工作幾年就接近30歲了。

另一方面，新冠疫情也影響了青年的婚戀。11月28日，內蒙古自治區統計局網站刊發的《疫情之下內蒙古居民結婚對數創新低》介紹稱：「持續3年的新冠疫情，不僅對我區經濟帶來巨大的衝擊，也影響著我區居民的正常生活，結婚率也在下降，2021年全區依法辦理結婚登記居民13.27萬對，創2004年以來全區居民登記結婚對數的新低。」

大陸民政部近期發布的數據顯示，前三季中國結婚登記人數為544.5萬對，比2021年同期下滑7.5％。也創下2007年（民政部公布有2007年以來歷年前三季數據）同期新低。

董玉整說，結婚人數、初婚人數的下降，也必將對未來的人口發展產生較大影響：一是出生人口數量更加減少，出生率繼續降低；二是人口自然增長率也受到影響；三是伴隨人們平均預期壽命的不斷提高，人口結構將進一步老化。

數據顯示，2021年中國65歲以上人口比例已達到14.2％。董玉整說，由於初婚人數減少等原因，這個比例會繼續提高。