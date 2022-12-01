近日知名修圖軟體《美圖秀秀》推出「AI繪圖」功能，吸引許多民眾使用各種人像圖進行AI加工。有網友將網紅「亞洲統神」張嘉航和大兒子晨晨的合照，使用AI繪圖後製照片，沒想到統神卻被AI系統偵測為「豬」，照片曝光後引發熱議，許多粉絲也紛紛私訊統神該張照片。

近來許多年輕人紛紛在社群軟體PO出經過AI後製的照片，由於風格多變，有時AI還可能偵測失準，把照片內容誤以為是其他物件進行繪畫，從而爆發不少笑料。

《美圖秀秀》的AI將統神偵測為豬。（翻攝自亞洲統神-張嘉航臉書）

有網友分享，他把眾多暱稱中有「豬」封號的統神父子照丟上《美圖秀秀》，沒想到統神竟真的被AI判斷是豬，消息曝光後，粉絲們紛紛私訊統神，讓統神不堪其擾的貼出照片，氣喊「好了啦！看到了啦！一直傳欸」。

對此，許多網友紛紛回應，「被AI測出真身」、「AI少畫了蛇皮」、「沒有標點符號，這本人發的」、「好了啦」、「這AI畫到精銳了」、「真身，天蓬元帥」、「可愛豬」、「太神啦」、「笑到胸痛」、「AI認證，拉風的男人」、「豬頭人我就知道是你」。