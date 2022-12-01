台北市交通路網四通八達，只要搭乘交通運輸工具就能暢遊12個行政區域，不過有鄉民好奇，台北市的地理中心究竟在哪裡？貼文曝光後，引發熱議，還有人透過座標精算出位置，而也有一票網友認為，擁有無敵交通樞紐的「台北車站」，才真正算是北市的中心點。

原PO在PTT以「台北市的地理中心大家覺得哪啊」為題發文，認為捷運忠孝復興站可謂台北市的地理中心，因為從此區到台北市任何地點的時間最短，然而，近日原PO又聽說有人認為，台北車站才是地理中心，直說：「五鐵共構無敵，東區跟北車比是X覺比雞腿」，讓原PO感到納悶，想知道台北市的中心究竟在哪裡？

貼文曝光後，引起鄉民熱烈討論，紛紛留言，「就忠孝復興啊，台北搶先通車的十字中心點」、「絕對是東門，新生一帶啦，內湖那種衛星城市就別來鬧了」、「松江南京或是南京復興吧」、「交通樞紐跟地理中心不是同一個東西」，另外，也有內行網友透過座標精算後指出，「內湖區內湖路一段91巷與文湖街交叉口」才是台北市真正的地理中心。

不過，留言中多數網友認為，位於中正區的台北車站才是北市的中心，「都市計劃本來就規劃北車為正都心，是台北唯一有大面積商四的區域」、「台北車站吧，紅線藍線交會，忠孝復興不也是要去北車轉車」、「有通勤需求就是北車啊」、「台北車站是五鐵共構的交通樞紐，五鐵共構還有高容積率跟雙子星，無敵交通樞紐」。