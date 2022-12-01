信箱變衣物回收箱？有人妻因為放置在公寓一樓的信箱鎖頭壞了，一直擺著沒去修理，豈料，某天她要去查看信箱有無信件時，竟然發現信箱內塞了一堆「原味內衣褲」，讓她崩潰不已，有了這次的教訓後，她也指出「東西壞了就要馬上維修，不可一拖再拖」；消息在網上曝光後，網友則歪樓表示「誰的罩杯好大」、「目測有D」、「原味內在，可以上網賣掉」。

一名人妻在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張照片，她提到住家公寓一樓的信箱鎖頭壞了，一早去看信箱有沒有信時，竟然看到「噁心的一幕」，裡面塞了「原味內衣褲」氣炸，只好馬上衝回去拿手套和袋子，將這些內衣褲裝起來拿去丟掉，她也表示「這次算是給自己的一個教訓」，東西壞了就要馬上維修，不可一拖再拖。

貼文一出，不少網友紛紛歪樓表示「原味內在，可以上網賣掉」、「老公的珍藏品被發現了」、「衣物回收箱」、「大罩杯」、「有沒有偷偷聞看看」、「誰的罩杯好大」、「我的也是耶！還沒修鎖頭之前裡面丟一堆用過的口罩超噁心」、「目測有D」、「一標100開始競標」、「原味的比較貴」。

不過也有網友提醒人妻要小心，他指出「小偷準備闖空門放的吧！故意放這東西在信箱除非是屋主，不然其它人不可能去動」。