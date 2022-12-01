當華爾街堅信未來數月油價將大幅超出目前期貨市場價格之際，油價卻在最近觸及今年低點，這凸顯不確定性與風險升高，導致分析師預期與市場價格出現背道而馳。

等待石油輸出國組織（OPEC）4日會議結果出爐與預期北京當局將放鬆封控措施，明年2月交割布蘭特期油價周四（12月1日）盤中上漲0.5％到每桶87.41美元、美國西德州期油也漲0.7％到81.1美元。

在此同時美國銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞銀與Energy Aspects諮詢機構對明年布蘭特油價的平均預測則上看105.5美元。這也意味如果投資者以每桶87美元左右價格買進布蘭特期油，可在短短7個月內獲取逾20％的報酬率。

不過這當中存在諸多風險。分析師預期之所以差異極大，主要是明年石油供需前景不明。因此一些分析師寧可等到OPEC本月會議結果出爐，才會對明年油價進行預測。此外受到俄烏戰爭影響，全球利率攀升與中國封控對經濟造成的潛在衝擊等因素，也使得近來油價波動更為劇烈。

即使在最佳情況，華爾街針對股價到債券殖利率等各式商品也很難有精準預測。像是2014年油價暴跌、疫情爆發初期陷入負值，與目前價格又比3月創下高峰大跌逾3成，這些情況都沒有任何分析師可以預料的到。

現今預測難度又比以往更高。根據石油期權市場的押注來看，明年8月交割的布蘭特期油比現價增減逾20美元的機率高達46％。

憂心經濟衰退曾讓油價從6月起一路走跌。過去幾周油價又再度掀起新一波跌勢，最大原因在於擔憂中國開放將因疫情升高而一再推延，以及對俄油價格設立上限作法不感樂觀。

不過分析師依然基於以下幾項因素看好油價後市。例如全球石油庫存處於低點、歐盟將對俄油實施禁運與美國釋出戰略石油儲備的數量正在減少。

另外看好中國、印度與其他新興市場可望成功抗疫並重新開放經濟的推動，全球對石油的需求增長預料將高出一般趨勢水平。