繼推出McRib（麥克豬肋排堡）「告別之旅」及「快樂大人餐」後，連鎖速食龍頭麥當勞又有限量促銷活動再掀高潮，這回是抽可以吃到飽的「麥金卡」（McGold Card），連美國超級富豪巴菲特和比爾蓋茲都有一張。

麥當勞最新主打的「分享的季節」（SZN of Sharing）活動，有兩種方式可以抽終身吃到飽的「麥金卡」。一是手機下載麥當勞app及在酬賓計畫MyMcDonald's Rewards註冊的顧客，凡在12月5日至25日期間消費，便可獲得抽獎機會，每日一次為限。

另一是無須點餐消費，只要12月5日起點進連結，提供電郵地址、電話號碼和生日等個資也能參加抽獎，同樣每天僅限一次機會。

中獎人能獲得盡情享用麥當勞餐點的「麥金卡」，每周兩餐接受免費吃到飽的款待，時間長達50年，總計起來有5,200餐吃到飽。

「麥金卡」也發揮活動標榜的「分享」精神，中獎人可挑選3名至親好友，每人同獲一張「麥金卡」。

不僅一般消費者對「麥金卡」趨之若鶩，連名流富豪都愛不釋手，億萬富豪巴菲特、比爾蓋茲及演員羅伯洛（Rob Lowe）都有一張。

股神巴菲特對外公開自己有「麥金卡」，可在他家鄉內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）任何一家麥當勞餐廳享用免費餐點。

他接受美國財經媒體CNBC專訪曾說，巴菲特家族為何喜歡選在麥當勞共進耶誕晚餐，答案不言而喻。巴菲特還加碼爆料，微軟創辦人比爾蓋茲也有「麥金卡」。

至於美國家喻戶曉的男星羅伯洛，曾在美國脫口秀節目「吉米金莫直播秀」（Jimmy Kimmel Live），當眾秀出好友送他的「麥金卡」。

麥當勞近來的促銷活動吹起懷舊風，包括強打經典回歸的McRib，10月31日起限時供應這項從菜單上消失已久的品項。10月初全美開賣喚起童年回憶的「快樂大人餐」，餐點以大麥克或麥克雞塊為主，並附贈麥當勞經典玩偶。