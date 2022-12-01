塵蟎容易引發過敏，不少人會定期清潔寢具，最好搞懂方法適不適合。就有一名人夫使用「真空除蟎法」，堅信沒有空氣的狀態足以殺死塵蟎，不過老婆心存疑慮，因此上網發問用真空袋是否有效，引起眾人討論，多數認為熱度、濕度才是除蟎關鍵。

一名人妻在臉書「爆怨公社」發文表示，老公先把棉被放入真空壓縮袋，接著將空氣抽出後，信誓旦旦地說「這樣真空放兩天，塵蟎跟床蝨就會死了」，但自己依舊不太相信，所以上網發問這樣做是否有效。

貼文引起眾人紛紛笑說，「意思是要牠們窒息而亡」、「我也很好奇」、「人會死，蟲我不知道」、「真空包裝米的米蟲不會死，只是進入假死，但塵蟎會不會這樣我不清楚」、「塵蟎怕熱不是怕悶吧...」、「倒點汽油點火下去保證沒塵蟎」。

但多數網友認為真空袋無效，「這不會是真的真空，要抽氣到真空沒專業設備不行」、「我還是比較相信太陽跟烘乾」、「其實用洗脫烘後，塵蟎就死光光了」、「包黑色垃圾袋，放太陽底下吸熱曬一天就殺光了」、「除濕機開下去，濕度到40%以下，塵蟎就活不了了」、「死掉的屍體依舊是過敏源，還是得洗一洗」。

家庭醫學科醫師吳佳鴻曾建議3招除蟎方法，一是將室內溼度控制在50%以下，讓塵蟎無法生存，其次是利用高溫熱水清洗，60度C熱水大約30秒可殺死塵蟎，最後是定期清洗、曝曬寢具、衣物和家具。