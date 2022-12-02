連續3年在台中奪得米其林1星的鹽之華法式餐廳（Fleur de Sel），今年冬天有令饕客期待的奢華新作，主廚黎俞君向來善於運用當令食材及獨到巧思讓傳統料理變化多端，身為唯一摘星的台灣女主廚的她，在冬季套餐中更透徹表現女性的細膩及對「美」的追求，道道美味且精美，滋味醇厚卻有清新風貌，翻轉賓客對冬季的沉重印象，今（1日）起正式開賣。

黎俞君說：「冬天是展現法國菜最華麗那面的季節，各種好的食材都在這個時候，而這次的冬季套餐是團隊裡的每個人一起發想的結晶，可以說是鹽之華5年來最成熟的料理，我們要持續把客人寵壞。」

鹽之華今年推出的冬季新套餐集結了各式當季珍稀及特色食材，共10道式料理讓賓客吃得過癮。透過主廚和團隊齊心精心設計，特地賦予這套冬季料理格外輕盈亮眼的面貌，並藉由融入發酵物質帶出冬季醇厚的風味，因此入口後是豐富迷人的當令鮮香滋味，更不時令人感到有趣；值得一提的是，這套味道足卻不失清爽元素的冬季料理，特別適合入冬後仍不時有暖陽的台中，從這樣的小細節裡，也能感受到黎俞君對賓客與環境一貫的觀察敏銳度及貼心。

黎俞君以法文 「Trompe l’oeil 」為料理下了註解，她說：「 Trompe l’oeil就是騙你的眼睛，把很基本的東西用不同方式製作呈現，使傳統經典變成新的樣子或味道」；對她而言，指的是建立於法餐經典之上的巧思，不僅是在反璞歸真裡注入新意，也可以引領團隊思考料理的新方向。全新冬季主廚精選品味套餐，每套10道式5880元+10%。

本季套餐的開端「自製“筍”寇達起司/哈密瓜/柿子/蜂蜜」，正是黎俞君所擅長、藉由酸度堆疊料理的完整風味之作。以瑞可達起司結合桂竹筍的「筍寇達」新名詞揭開玩味之心，她將歐洲常見，以製作瑞可達起司(Ricotta Cheese)的酸性物質-檸檬，改以桂竹筍發酵汁液取代，她說：「夏季套餐使用很多桂竹筍製作醬汁，當夏天結束後，便以發酵來延續食材保存，把台灣食材結合歐洲起司帶來新穎風味」。這道使用液態氮封存哈密瓜與柿子風味的開胃小品，飄著冷涼氣息上桌，在清新雅緻面貌下，由發酵桂竹筍製作的「筍」寇達起司襯起酸鹹份量。

米其林1星餐廳鹽之華法式餐廳主廚黎俞君（左）及今年拿下「米其林服務大獎」的鹽之華經理余佩凌（右）。（何書青攝）

「海膽蒸蛋/米舒芙蕾/芝麻/海苔」則是將法國米舒芙蕾(Riz soufflé) 視為不可或缺的配角，「米先煮過後再乾燥，接著再炸，必須精準掌握酥炸溫度和時間，才能讓每顆米舒芙蕾的中心為空心，同時帶來酥脆又輕盈的口感」，再搭配大量海膽製成的日式蒸蛋，添入芝麻與海苔賦味的香脆米舒芙蕾，在濃郁海膽蒸蛋的熱氣下帶來溫暖米香，巧妙地在法國DNA裡融入主廚喜愛的日本料理風格。

自製“筍”寇達起司/哈密瓜/柿子/蜂蜜。（何書青攝）

熟悉鹽之華的老饕，肯定知曉有項食材不曾缺席，那就是黎俞君讚不絕口的澎湖軟絲。延續上一道把米變成米舒芙蕾，純透的「澎湖軟絲米粒/炸酥球/起司醬/香茅油」則是法國甜點米布丁(Riz au lait) 的玩味版，「將軟絲表層硬皮製成醬汁，醬汁加入馬斯卡彭起司拌勻後切碎，最後再與切成米粒狀的軟絲重新拌回，讓風味又回到軟絲之中」。

海膽蒸蛋/米舒芙蕾/芝麻/海苔。（何書青攝）

風味鮮甜的軟絲，在淋下色澤如冷空氣般清透的番茄澄清湯而提升，以最傳統方式製作的番茄澄清湯，主廚黎俞君提及無需透過任何機器，只要在番茄切碎後，精準控制重物壓製的時間與重量，即能讓番茄澄清湯除去色澤卻保留風味；點綴著氣泡水炸成輕盈小圓球的軟絲米粒，隨著番茄酸甜與香茅清香的引領，展現意想不到的滋味凝縮與變化。

澎湖軟絲米粒/炸酥球/起司醬/香茅油。（何書青攝）

「龍蝦/魚子醬/青蘋果/蘆筍/龍蝦美乃滋/炸龍蝦脆餅」乍看之下，就像極了在一朵花旁漫遊的毛毛蟲，令賓客會心一笑，這也是喜愛從日常觀察汲取靈感的黎俞君所發想，她笑說：「因為我常常在陽台看到毛毛蟲，有一天就突然想到可以做成像這種模樣的料理。」透露著黎俞君內心仍保有的童心，也為這道奢華料理增添了趣味。

這道菜以永續不浪費理念，將整隻龍蝦解構再重組的循環，將加拿大龍蝦頭爆油製成美乃滋，蝦殼熬煮成湯後再加米煮、炸成脆片，龍蝦清湯凍則為低溫蒸煮後的龍蝦肉妝點淨透鏡面效果，脆彈口感的龍蝦體現了海鮮原始鮮美，再搭配魚子醬、青蘋果片、蘆筍等打造的小花園，沈潛於酸奶之中的圓潤醇厚，凸顯了不同食材的風味融合。

龍蝦/魚子醬/青蘋果/蘆筍/龍蝦美乃滋/炸龍蝦脆餅。（何書青攝）

書籍裡記載的經典食譜，往往有著沒有說的秘密，看似循著歷史就能呈現的經典肉派(Pâté)，必須憑藉多年經驗才得以展現當代食材之美。「皇家肉派/鰻魚/鴨肝/豬肉/紅酒洋蔥果醬」的完整肉派，在編織線條、雙色花型與金箔點綴下重現古老皇家的奢華氣質，分切後的剖面則以燻製白鰻魚、鴨肝等食材延續華麗迷人脂香，肉派宛如珠寶盒般，放入當地季節盛產的特色食材，講究每一個細節步驟與時間。帶有濕潤口感的酥香派皮，圍繞著每一口帶來油潤、細綿、爽口，交織而成的驚喜，是黎俞君藉以風土詮釋的經典。

另道以櫛瓜花為主體，卻不見形體的「蒸櫛瓜花鱈魚卷/櫛瓜醬/奶油魚湯/酸豆醬/蝦夷蔥/魚皮」，來自黎俞君多年運用櫛瓜花的韻底轉化。為了取得櫛瓜花包覆食物最佳軟硬度，她要小農在她精準計算櫛瓜花開花形貌的時間內採收，藉以獲得蒸煮後仍可完美包覆珍貴滑嫩的莫瑞鱈魚，黎俞君說：「在義大利品嚐的櫛瓜花風味很濃郁，為了重現同樣風味，需將櫛瓜花以重物自然壓出清湯，清湯熬煮濃縮後再次加入櫛瓜花。」

皇家肉派/鰻魚/鴨肝/豬肉/紅酒洋蔥果醬。（何書青攝）

迎來主餐之前，主廚黎俞君將剝下的碗豆莢施以乳酸發酵，豆莢的細緻酸香延續了食材本身的酶作用、有機分解，緩緩地為「煎干貝/青豆凍/洋菇/菠菜/黑網片/碗豆米/發酵豆莢泡泡」增添酸香，而隱藏於奶油焦化，帶來有如太妃糖般醇厚香甜的干貝風味。

蒸櫛瓜花鱈魚卷/櫛瓜醬/奶油魚湯/酸豆醬/蝦夷蔥/魚皮。（何書青攝）

重頭戲的主餐首推經典必嘗的「龍眼木烤乳鴿/大頭菜/草莓甜菜汁/栗子泥/黑松露/杏仁咖啡糖片」，結合了榮獲米其林指南評審青睞點名的鹽之華招牌乳鴿料理，搭配由甜菜汁再加入草莓打製成的醬汁，顯露出宛如珍稀紅寶石鴿血紅的華美氣勢，不僅襯托起隆重登場的熟成乳鴿，也藉由草莓增添酸度與香氣。

煎干貝/青豆凍/洋菇/菠菜/黑網片/碗豆米/發酵豆莢泡泡

乳鴿肉質回歸表現於法國菜講求的玫瑰色(Rosé)，並以帶有如肝臟般獨特風味的滑嫩口感，乳鴿下方架構起如舞台的是新鮮炸牛蒡絲，以及沾有草莓甜菜汁與紅酒乳鴿汁的烤大頭菜，使得口感更為豐富；一旁如同舞者風姿綽約的乳鴿腿，則透過港式叉燒塗層麥芽的概念，轉以咖啡杏仁糖脆片表述趣味。

推薦必嘗主菜「龍眼木烤乳鴿/大頭菜/草莓甜菜汁/栗子泥/黑松露/杏仁咖啡糖片。」（何書青攝）

若想嘗試其他主餐，其他選項還有「龍眼木烤日本和牛菲力/發酵黑松露/洋蔥/皺葉高麗菜」以及「龍眼木烤小羔羊/香料麵包/薄荷醬汁」。其中，龍眼木烤日本和牛菲力這道菜以松露邊角經發酵為介質，連結起日本和牛的肉質甜美與皺葉高麗菜的爽快，在悉心烹調料理之下，也讓這道軟嫩的日本和牛富脂香卻不膩口；而龍眼木烤小羔羊則是使用紐西蘭高地的Lumina和羊，因為有著媲美和牛細緻的大理石油花而得名，也是令黎俞君大讚的心頭好。

冬季黑松露正是香氣最豐美之時，甜點「黑松露冰淇淋」則以松露從土地來到餐桌的概念呈現。閃耀著黑鑽光芒的松露，以新鮮松露製成滑順濃郁的松露冰淇淋，松露與榛果的豐厚油脂帶來冬季甜點的厚實韻味，再與64%甘納許巧克力搭配，體現埋藏於土地之下的珍饈模樣。

龍眼木烤日本和牛菲力/發酵黑松露/洋蔥/皺葉高麗菜。（何書青攝）

另一如花瓣樣貌的甜點「卡利松糖」，以法國傳統糖果Calissons為概念，將杏仁以“三態”呈現，橙酒與糖漬橘皮的杏仁蛋糕、藏有哈密瓜丁的杏仁慕斯與杏仁紗布列，在野薑花冰淇淋沈穩清新的薑香裡，在年末劃下令人回味的句點。

龍眼木烤小羔羊/香料麵包/薄荷醬汁。（何書青攝）