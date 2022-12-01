大陸通訊與手機製造巨頭華為公司宣布，今年推出的Mate50系列是業界首款支援北斗衛星的智慧手機，年底將再推出全新超低功耗的北斗定位晶片。這款新的北斗定位晶片將以12nm工藝製作，功耗僅10毫瓦，用在智慧手錶上可以15天不用換電池。

據《快科技》報導，今年華為推出的Mate 50系列是業界首款支持北斗衛星的大眾智慧手機，該機發佈後，更多的普通消費者能進一步瞭解大陸北斗衛星定位系統的相關技術。

日前陸媒《央視》在報導北斗定位晶片時指出，北斗星通公司製造的全新超低功耗定位晶片將在年底推出，該晶片將面向穿戴設備、物聯網等應用領域。

報導說，這款北斗定位晶片由北斗星通自主研發，採用12nm工藝，功耗大概在10毫瓦左右，可能是目前世界上最低功耗的定位晶片之一，在手錶上使用，可做到15天不用換電池。

北斗星通表示，正加速研發及謀劃未來的新產品，包括：面向綜合PNT應用、支持 GNSS和低軌衛星等多信息源接入、雲芯一體優化設計的下一代晶片以及面向高級別自動駕駛需求的、滿足車載功能安全要求的高精度定位晶片等。

據瞭解，目前，北斗3號在軌衛星，加上原來超期服役的北斗2號，一共有45顆衛星在軌提供服務，明年計劃發射3到5顆衛星，進一步強化星座，確保系統的穩定運行。