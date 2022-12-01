外媒引述消息報導，歐盟27國針對俄羅斯油價上限協商多時，稍早歐盟執委會提出價格上限設在每桶60美元，已獲得多數會員國支持，這回可望達成共識。
內情人士透露，歐盟27國已自30日開始討論60美元價格上限的提案，最終仍須會員國全數贊成才能通過。除了歐盟之外，七大工業國（G7）也必須同意這項提案才能實際發揮作用，目的是讓俄羅斯原油繼續供應國際油市，同時又限制俄羅斯從中獲利來支持俄烏戰爭。
根據歐盟先前在6月達成的協議，歐盟將自12月5日起實施俄羅斯石油禁運，而英國、美國、日本、加拿大也將加入禁運行列，禁止保險公司承保載運俄羅斯原油的船隻。
政治風險顧問機構Eurasia Group能源氣候資源部門主管葛洛斯坦（Henning Gloystein）表示，西方國家對俄羅斯實施石油禁運將「嚴重擾亂」油市，因為這將使油價再度飆漲，而這也是美國極力施壓各國設定俄羅斯油價上限的主因。
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