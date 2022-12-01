臉書母公司Meta執行長祖克伯痛批蘋果掌控行動應用程式生態圈，不過日前才炮轟蘋果的推特新老闆穆斯克，卻透露他親自與蘋果執行長庫克會面後誤會冰釋，稱蘋果從未考慮將推特自應用程式商店App Store下架。

祖克伯30日在《紐約時報》DealBook高峰會嚴詞批評蘋果的App Store政策，以及蘋果對該商店的控制力。

祖克伯指稱，蘋果似乎是唯一一家試圖單方面控制裝置上應用程式的企業，並認為這是無法持續的做法。

祖克伯還拿蘋果和谷歌相比較，稱後者讓使用者下載應用程式至Android智慧型手機，不必只能依賴Google Play商店做為唯一途徑。

祖克伯表示，谷歌總能讓使用者側載（sideload），擁有其他應用程式商店，並與手機製造商直接合作。這也是Meta在打造虛擬實境（VR）和規劃擴增實境（AR）頭套的承諾。

蘋果變更有關第三方追蹤的政策，嚴重打擊今年Meta的線上廣告業務。蘋果2021年更新iOS隱私政策，讓臉書和其他依賴廣告的應用程式更難鎖定目標客戶。

除了總體經濟的挑戰外，蘋果的政策改變令Meta連續多季營收下滑，今年Meta市值蒸發約三分之二。

另一方面，穆斯克30日透過推特表示，他親赴蘋果加州總部與庫克會面，本次會晤解除雙方的誤會。

穆斯克表示，他與庫克之間做了有益的談話。此外，還解決關於推特可能被App Store下架的誤會。「庫克澄清蘋果從未考慮這麼做」。

穆斯克在另外一條推文附上一段蘋果園區的短片，並寫道：「感謝庫克帶我參觀蘋果美麗的總部。」

穆斯克28日發出數條批評蘋果的推文，聲稱蘋果App Store擬對欲上架的應用程式從嚴審查，有違美國言論自由精神。他亦抨擊蘋果向應用程式開發商抽成15％至30％的作法，稱蘋果祕密抽稅30％。