確定參與立委補選！王鴻薇「黨內群組」1句話證實了 23:562022/12/01 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王鴻薇1日晚間在黨內工作群組親自留言「謝謝大家，一定要請大家幫忙，謝謝」，形同證實參選立委。圖為前總統馬英九為她站台輔選。（取自王鴻薇臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台北市議員王鴻薇1日傍晚點頭參選台北市第三選區立委補選，消息傳出後，雖王至今未親自證實，但訊息已在黨內群組瘋傳，恭賀、加油聲不斷。王晚間也在黨內工作群組親自留言「謝謝大家，一定要請大家幫忙，謝謝」，形同證實參選決定。 吳怡農有很強？王鴻薇拒參選後網狂推「這2人」：打爆綠營 吳怡農像義和團？ 游淑慧憶1畫面笑：這樣選立委蠻弔詭的 立委補選派誰好？藍營女戰神認了：最怕綠營提名「他」 #立委補選 #王鴻薇 #請大家 #幫忙 #參選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 若黨中央強行徵召補選立委？王鴻薇：我不能、也不會參選 10:492022/11/30 政治 蔣萬安勸進也沒用？國民黨北市三立委補選人選仍難產 13:072022/12/01 政治 是否參加立委補選？ 王鴻薇坦承很糾結：真的好難 16:462022/12/01 政治 立委補選藍人選難產！「過來人」幫王鴻薇緩頰 批黨動作慢 11:472022/12/01 政治 確定了！吳怡農出戰蔣萬安立委懸缺 阮昭雄：對他有信心 17:182022/11/30 政治 王鴻薇對決吳怡農！媒體人搶先預估「無懸念」優勢 22:312022/12/01 政治 立委補選「今天內確認人選」 蔣萬安：一定要守住這一席 11:212022/12/01 政治 陳朝平快評》補選無將 國民黨就是格局小 10:342022/12/01 快評 坦承糾結 王鴻薇答應參選北市立委！國民黨明宣布徵召 21:262022/12/01 政治 「點頭承擔」參與立委補選 王鴻薇：不計個人毀譽 22:192022/12/01 政治 民進黨徵召吳怡農參戰北市立委 代理黨主席陳其邁：條件好最有勝算 12:232022/12/01 政治 王鴻薇稱「不怕吳怡農」 他今登記參選笑回：我沒那麼可怕 16:512022/12/01 政治 台北市立委補選人選 朱立倫：一定提最能勝選的候選人 13:092022/12/01 政治 高雄足球委員會主委劉世芳參選亞足聯女性執委 16:502022/12/01 體育 坦承很糾結！王鴻薇曝朱立倫通話勸進「狂喊這5字」 16:142022/12/01 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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