國民黨台北市議員王鴻薇1日傍晚點頭參選台北市第三選區立委補選，消息傳出後，雖王至今未親自證實，但訊息已在黨內群組瘋傳，恭賀、加油聲不斷。王晚間也在黨內工作群組親自留言「謝謝大家，一定要請大家幫忙，謝謝」，形同證實參選決定。