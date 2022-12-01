狄鶯、孫鵬獨子孫安佐和女友麻姬兔（舊名：阿乃）感情穩定且獲得男方父母認可，狄鶯都稱呼兒子女友「媳婦」、「寶貝」，可見關係已像家人一樣緊密。今（1日）是口罩政策鬆綁的首日，麻姬兔昨率先曬出自己「無罩出門」的照片，超辣的視角讓網友看得鼻血直流。

中央流行疫情指揮中心宣布1日起，取消室外場所應全程配戴口罩的規定，麻姬兔聽聞消息，昨（11月30日）在社群平台分享兩張照片，寫道：「提前無罩出門」，不過麻姬兔仍戴著粉色口罩，令部分網友看得一頭霧水，後來她編輯內文，要大家從第二張照片找答案，此時網友們才發現，麻姬兔的削肩背心有開2洞的設計，豐滿的南半球一覽無遺，原來她指的「無罩」是沒穿內在美的意思。

突然看到福利的網友們瞬間嗨翻，在留言區歪樓：「警察，有人無罩」、「無罩駕駛，車速太快」、「通風涼爽」、「這才是我要的無罩」、「溢出來啦」。

麻姬兔是直播主，臉蛋姣好、身材不科學，深受男粉絲的喜愛，後來跟孫安佐交往，知名度更上一層樓。有網友好奇兩人的戀愛過程，麻姬兔親民地回覆提問，透露兩人在西門町初次相遇，她先主動在IG發限動標記孫安佐，男方私訊她，逐漸發展成男、女朋友的關係。

和孫安佐感情穩定，被問到是否有結婚的打算，麻姬兔回應：「他才22歲是要結啥？」至於和螢光幕形象很強勢的狄鶯相處起來會不會有壓力，麻姬兔一口否認，透露狄鶯私下的性格「可愛到爆炸」，間接曝光準婆媳的好感情。