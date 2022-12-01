有騎士拍到1輛休旅車不明原因不斷「往前嚕」，直到親上前方機車才停下。

滑手機滑到腳軟？有騎士在桃園市桃園區三民路2段與中正路路口拍到，有輛休旅車不明原因在機車停等區，以蠕動方式不斷「往前嚕」，直到撞上前方停紅燈的機車，這一舉動也引起旁邊等待紅燈的騎士們注意；網友對這舉動也罵翻「可能腳麻了吧，煞車都踩不好」、「連煞車都踩不緊的軟腳蝦真的別上路害人了」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段41秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於桃園市桃園區三民路2段與中正路路口，一群機車騎士在機車停等區等紅燈，沒想到，有輛休旅車在機車停等區，以緩慢速度不斷往前移動，直到撞上前方1名穿黃黑雨衣的機車騎士頻回頭看，也引起旁邊停紅燈的騎士們注意；該頻道也在標題寫下「真的撞上去了呢」。

影片一出，網友狂搖頭紛紛留言表示「完全不能理解為什麼停紅燈會有人不把煞車踩緊」、「Auto hold會是你最佳配備」、「滑手機滑到腳軟吧」、「可能腳麻了吧，煞車都踩不好」、「連煞車都踩不緊的軟腳蝦真的別上路害人了」、「常常看到這種停紅燈還在蠕動往前滑行」、「這種停機車停等區，一律被我檢舉」。