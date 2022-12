美國國務卿布林肯表示,北大西洋公約組織(NATO)各國對中國軍力擴張迅速和不透明以及與俄羅斯合作感到憂心,今天商討具體方式以應對中國構成的挑戰。

路透社報導,布林肯(Antony Blinken)在為期兩天的北約外長會議結束後召開記者會說,「北約會員國依然對中華人民共和國的脅迫政策感到憂心,包括其散布假消息、迅速而不透明的軍力擴張以及與俄羅斯的合作」。

「但我們依然會在可行的情況下,致力於維持和中國的建設性對話,同時我們樂見雙方有機會攜手應對共同的挑戰。」

在布林肯發表這項談話之前,俄羅斯方面表示,俄、中雙方的戰略軍機已在日本海和東海上空進行聯合巡邏,包括圖波列夫95型「熊式」長程轟炸機。美國盟邦韓國則說,在中、俄分別有2架和6架戰機侵入防空區時,韓國戰機曾緊急升空因應。

先前美國國防部提出報告稱,中國依據目前的核武擴張速度,最晚在2035年將擁有1500枚核彈頭,這凸顯出美國對中國軍備擴張的意圖日益憂心。

布林肯說,儘管北約持續專注於維持對烏克蘭的一致支持,但會員國也希望北約考慮到新的挑戰,包括中國構成的挑戰,以增強應變韌性。

布林肯說,「我們今天所談仍然是確保我們能以具體方式努力調整,以應對挑戰」。但他並未詳加說明。(譯者:張佑之/核稿:徐崇哲)1111201

