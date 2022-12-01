恩內西里替摩洛哥踢進第2球。(路透)

毫無退路的「歐洲紅魔」比利時，1日跟「格子軍團」克羅埃西亞進行F組最後一輪小組賽，克羅埃西亞上半場雖差點擁有12碼罰球機會，卻遭主審改判沒收，踢完上半場，雙方暫以0比0踢平；摩洛哥則在上半場踢進2球，卻也出現本屆首顆烏龍球，暫以2比1領先加拿大。

上屆亞軍克羅埃希亞今天排出4-3-3陣型，面對上屆季軍比利時的3-4-3陣型，「小魔獸」盧卡庫仍沒排在比利時先發中，卡拉斯柯雖在第15分鐘於禁區內犯規，克羅埃西亞想把罰球交給莫德里奇主踢，主審卻重看VAR推翻原判改吹越位。

莫德里奇雖氣到跟主審泰勒理論，卻沒辦法改變12碼罰球消失結局，克羅埃西亞全隊士氣明顯受到影響，接下來進攻幾乎都以越位或犯規收場，反而是比利時不斷發動威脅性攻勢，卻也沒辦法越雷池一步，上半場結束，雙方踢成0比0。

而摩洛哥今天排出4-3-3陣型，跟排出3-4-3陣型的加拿大一決高下，沒想到開賽才4分鐘，齊亞賀抓住加拿大門將柏楊的清球失誤，冒險衝出禁區的大空檔，齊亞賀把球高吊過柏楊頭頂直接進球破網，這是他在世界盃生涯的首次進球。

接下來摩洛哥猛烈攻勢仍未停歇，抓住加拿大後防失誤，恩內西里第23分鐘闖入禁區同時起腳射門破網，摩洛哥很快就取得2比0領先，不過加拿大也靠本屆世界盃首次出現的烏龍球得到第1分，原因是阿奎德不小心改變球的方向破網。

儘管恩內西里在第45+4分鐘，再次埋伏禁區踢進個人第2球，可惜卻遭主審吹判越位不算，摩洛哥錯失擴大領先良機。