每日科學( SciTechDaily)報導，一種源自於香蕉的成份，可能是治療新冠病毒、流感病毒，甚至是擊敗癌細胞的關鍵。

早在美國爆發首例 COVID-19 病例之前，密西根大學就在研究香蕉的一種名為H84T-BanLed的特殊成份，它是一種「凝集素」(Lectins ,一種可結合醣類的蛋白質)。研究團隊認為，它可以治療流感病毒、冠狀病毒所有變種。不過在美國疫情爆發後，這項工作不得不停止。現在他們將自己當初的發現與全球研究團隊一起分享。

研究主持人大衛‧馬克維茲(David Markovitz)表示，H84T-BanLec 來自一種結合碳水化合物的蛋白質，這種蛋白質是從水果中分離出來的。它能夠連接病毒表面的刺突蛋白，一旦結合完成，病毒就無法進入和感染細胞，等於是「塞住」病毒感染其他細胞的管道。

他們的研究中，研究人員能夠確認這種香蕉的蛋白質，與刺突蛋白建立了多種緊密聯繫，這可能是冠狀病毒難以與凝集素產生抗性的原因，也就是很難有抗藥性。

不過，即使凝集素具有抗病毒的潛力，但是有些凝集素也是過敏原，也就是可能會以有害的方式觸發免疫系統，因此在過去的病毒治療中，通常會避免使用凝集素。然而，香蕉的成分H84T-BanLec 可以經過基因修改，以消除這種影響在實驗室裡，動物模型上沒有觀察到有害影響。

當 COVID-19 出現時，團隊希望更深入地研究凝集素療法的能力，他們發現無論是系統地給藥、在動物實驗中採用鼻部給藥，或是預防性投藥，治療都是有效的。因此現在他們對 H84T-BanLec 的潛力充滿希望，正在設想製造滴劑或噴鼻劑，來做為預防或治療新冠、流感。

除此之外，由於癌細胞表面也帶有結構相似的聚醣成份，團隊正在研究H84T-BanLec對抗癌症的可能性。