台中捷運綠線自去年4月通車1年半以來，運量穩健快速成長，截至今年前三季，文心大慶雙捷站月運量已達到24.2萬人，總運量居台中台鐵站第2名！隨著捷運軌道經濟發酵，南區因擁有紅線、綠線雙捷交會的「文心大慶站」加持，加上面對13期、連結八期，形成繁榮新生活圈，帶動周邊房市掀補漲行情，南區中古屋成交價甚至來到4字頭，磁吸愈來愈多建商搶進南區購地推案。

正因為看好文心大慶站軌道經濟帶來的長遠利多，南區指標推案，包括復興北路「昌佑雲之境」、東興路一段「泓瑞恆昕」、「惠宇國圖館」、「富宇上和苑」與明年將推出的「元城復興路案」等，每坪平均單價「坐4望5」。

業者卓慶能表示，文心大慶站為台中少數「雙捷運交匯」且機能成熟的捷運站區，捷運綠線與台鐵紅線交匯，無需出站便可轉乘台鐵與捷運，讓雙鐵共構的文心大慶站便利性大增，也吸引愈來愈多民眾搭乘，旅運量節節飆漲。

卓慶能分析，從文心大慶站出發搭乘捷運綠線，僅10分鐘車程便能快速銜接台中七期市政中心，搭乘台鐵紅線往北則串連豐原、往南至彰化地區，儼然成為中部重要的交通動脈樞紐。「大慶站附近平面道路網發達，雙國道、74號快速道，文心路、忠明南路、復興路、建國北路銜接的完善道路系統，無論短途或長途交通都輕鬆便捷。」

此外，從文心大慶站僅4站、約8分鐘車程，便可直通台中高鐵站。隨著常出差外派、南北往來工作的「高鐵族」已成為捷運重要客群，大慶站身為距離高鐵最近的大站，目前每月由台中捷運轉乘高鐵的人次、也來到驚人的31萬人次以上！卓慶能說，數據顯示，現今民眾對軌道通行的依賴比重明顯攀升，捷運站附近的商圈正快速成形，吸引民眾爭相在捷運站週邊購屋置產。

其中，文心大慶站周邊生活機能佳，一直被視為「台中最適住生活圈」之一，鄰近有明星學區樹義國小、台中高工、也有中山醫學大學與中興大學等高等學府。自文心大慶站開車10分鐘，便能抵達人文氣息濃厚的國圖館、國美館藝文特區，教育資源豐富；此外，文心大慶站對面即是中山醫學院區，南邊並有烏日澄清醫院，醫療資源完整便利。

在休閒娛樂方面，除了腹地廣大的樹德公園可供居民活動，鐵路高架化後，大慶站原本的舊鐵道也開發成綠空廊道，沿途綠意盎然的公園、羽球場、自行車道等，成為民眾假日休閒娛樂好去處，同時也吸引許多路跑愛好者。

南區房仲業者表示，隨著台中新興重劃區陸續開發完成，與交通軌道發展結合，各成熟區段延伸合併為大生活圈，緊密連結。待13期重劃區開發完成，文心大慶站將無縫聯結八期完善成熟建設，並結合西區公益路、南屯等跨區生活機能，讓早已成熟的南區生活圈更上一層樓。民眾並可通過平面道路網與大眾運輸，輕鬆達成大台中一日生活圈。

由於文心大慶站周邊房價基期較低，卻能立即享受台中最適住生活圈成熟機能，目前南區除了房價基期低外，也因正在開發的13期重劃區，專家預測未來房價至少6字頭起跳，連帶周邊房價都將掀起補漲效應。