大陸吉林一名58歲鄭先生用「拐杖」自創「頂球」運動，為的就是改善84歲母親的腰腿疼和肩周炎，無論冬夏都和母親一起打，母親也因此重拾了信心，鄭先生也因為自己的陪伴給母親帶來希望和快樂，覺得特別欣慰。

綜合

報導，吉林四平一名58歲鄭先生至今已陪84歲的母親打了20多年的球，鄭先生表示，母親之前腰腿疼和肩周炎，為了改善母親的病症便帶母親做一些體育運動，後來自己用拐杖獨創頂球，母親也很喜歡，無論冬夏都和母親一起打。

鄭先生透露，前2年母親腦血栓，右手右腿不方便了，為了讓母親重拾信心，在康復時他讓母親用左手和他打。鄭先生表次，為了陪母親他放棄了所有的球友，因為自己的陪伴給母親帶來希望和快樂，他覺得特別安慰。

消息曝光後，不少網友覺得相當暖心，紛紛留言「你養我長大我陪你到老，太感動了」、「這種親子互動好有愛」、「這樣的孝心真的很難得。現在的生活真的太難了」、「每個人都有老的那一天，看到這一幕真的熱淚盈眶」、「太暖心了吧，這樣老人也不會覺得孤獨」。

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