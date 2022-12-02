藝人蔡允潔（蔡小潔）1日情緒激動槓上酸民，原來她被攻擊「請問您有這麼缺錢嗎？一定要挺著大肚子拋頭露面上節目嗎」，不只如此，還有酸民說「蔡小潔太不自愛了」、「自己還不自知，妳老公都說比他重了」，讓網友看傻眼。

蔡允潔挺9月肚上節目挨酸：這麼缺錢？ （圖／翻攝自蔡允潔臉書）

蔡允潔5月結婚，7月宣布懷孕喜訊，倒數生產的她經常透過社群平台與粉絲互動，在節目上也能看見她的身影，怎料竟被酸民狂酸，當她都打好回應才發現早被對方封鎖，她認為自己有沒有錢跟酸民一點關係都沒有，尤其「拋頭露面怎麼了？我到生產前都努力工作！我需要覺得驕傲！而不是可恥」。

除此之外，還有網友以簡體字批評她「狗男女懷孕大肚子生出來了肯定是狗的孩子，賤骨頭就是賤骨頭，名副其實的淫賊」，蔡允潔雖然明白面對這種留言就是不要理會，但當她看到有人詛咒「太重會死在手術檯上」，真的是很難不生氣，「然後當時我回他，他說他有醫生認證的精神病，所以說話會傷人…那你就可以解釋了，為什麼不控制」。

對此，粉絲紛紛留言希望能帶給蔡允潔正面能量，「小潔，不要理會那種人，加油，妳是很棒的孕媽咪」、「小潔要開開心心的生寶寶，不要理他們」、「不去理會有點難，不過妳做得到的，他們這些人只會讓人發火，生氣過頭小心動了胎氣，加油喔」。