大陸廣州一名13歲的男孩日前在搭乘地鐵時，走在地鐵車廂內，卻因為腳踩到地上一種不明液體，當場滑倒。結果這一滑倒不得了，臀部皮膚竟遭到嚴重灼燒。當地警方調查才發現，事發當下有一名26歲的男子，隨身攜帶硫酸這類強酸性溶液，結果搭車時強酸液體滲漏，才會害人跌倒還燒灼傷。

綜合陸媒報導，事發當下男童因為滑倒，一屁股坐下車廂地板，結果人沒有跌傷，反而是左邊臀部和大腿的位置直接破了一個大洞；皮膚還因為被不明液體腐蝕發紫，傷勢不輕。

事件發生後，廣州地鐵隨即啟動調查，結果發現，有一名26歲李姓男子，隨身攜帶約100毫升強酸性溶液搭車，而在乘車過程中，溶液滲漏至車廂地板，李男發現後，沒有留在現場處理，也未告知地鐵工作人員，便下車自行離開，才會導致男童後續的滑倒、燒灼傷事件發生。

廣州地鐵公司強調，正常情況下，乘客所攜帶物品都要經過安檢的，而對於無故攜帶危險物品搭車的李男，對於行為供認不諱，當地公安已對他採取強制措施，釐清案件更多細節。

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